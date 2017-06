Dejan mensaje junto a cuerpo Meztli: “sigues tu Simitrio”

Tras el levantamiento del cadáver de Meztli Sarabia, su hermano Tonatiuh reveló a La Jornada de Oriente que junto al cuerpo de su hermana asesinada dejaron un mensaje escrito en una cartulina: “esto les pasara a todos los que apoyen Simitrio. Sigues tu Simitrio y a los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28 (sic)”.

En entrevista, el defensor legal de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” dijo que el crimen contra la hija mayor del luchador social Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, no fue improvisado, sino fue un asesinato con “precisión quirúrgica”.

Esta información también la dio a conocer Rita Amador, esposa de Simitrio, mientras encabezaba una movilización hacia Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno, para exigir la detención de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Meztli.

Mientras la marcha de vendedores ambulantes se dirigía hacia el inmueble de gobierno, Tonatiuh Sarabia y la señora Irma Reyna, madre de la víctima, estuvieron presentes en el levantamiento del cadáver al interior de las oficinas de la organización.

Allí, el abogado explicó que el ataque artero a la familia Sarabia fue planeado con tiempo, y desmintió que la seguridad del Mercado Hidalgo, bastión de la UPVA, se encontrara relajada.

“Nosotros no tenemos seguridad armada, no contamos con cámara de vigilancia, son los propios comerciantes y la gente quien nos cuida. No nos relajamos, estamos vivimos el día a día, con el riesgo de cualquier detención, pero hoy mi hermana fue ejecutada”, declaró.

Sostuvo que la ejecución y el mensaje dirigido a su padre es de importancia política y no de un conflicto entre organizaciones de comerciantes, como ahora lo quiere ver la autoridad.

Sarabia Reyna declaró que la “28 de Octubre” no es una organización violenta y por lo tanto no van a responder de esa misma manera la agresión, sino a la altura de este conflicto político.

“No sabemos los interés políticos del estado que derivaron en el asesinato de Meztli, el gobierno tiene un odio a la familia Sarabia y hoy sabemos que van por Simitrio”, advirtió.

Al respecto, dijo que exigirán a las autoridades redoblar la seguridad pues Simitrio, quien desde marzo pasado se encuentra en prisión domiciliaria, para evitar un segundo ataque.

Al final, demandó a las autoridades a cargo de la investigación, la solución al trágico hecho, pues señaló que la 28 de Octubre no va a permitir la detención de chivos expiatorios.

Sicarios habrían utilizado armas con silenciador

Comerciantes del Mercado Hidalgo aseguraron que los cuatro sicarios que asesinaron a Meztli Sarabia Reyna, al interior de las oficinas que se ubican en el centro de abastos, eran “matones” profesionales pues utilizaron armas con silenciadores para evitar alertar a la población.

Una vendedora de cemitas relató que presenció el momento en que dos desconocidos discutían frente a la “Casa Blanca”, como conocen los comerciantes a las oficinas de la organización.

Explicó que vio salir a su compañero Pablo con el brazo ensangrentado, y apoyándose con la otra mano.

“Ya nos chingaron”, “Ya nos chingaron”, gritaban los comerciantes que se encontraban al interior de las oficinas, según narró la mujer.

“Entré y vi tendida a Meztli. Se ve que murió pronto”, comentó la comerciante. La declarante dijo que empezó a ver que todos corrían y que nadie vio nada.

La mujer manifestó que no fue un asalto por la forma en que operaron los sicarios.

Entonces mencionó que los dirigentes de la 28 de Octubre comenzaron a vocear al interior del mercado sobre el asesinato de Meztli Sarabia.

“Nadie vio nada. Todo se hizo en silencio y los asesinos se fueron caminando porque si hubieran entrado al mercado en carro, los hubiéramos linchado”, recalcó.