Congreso ya debe preparar reformas legales para crear el tribunal laboral: CTM

A siete meses para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se transforme en tribunal laboral, a la fecha se desconoce si el Congreso del estado, a través de la Comisión del Trabajo, ya prepara las reformas legales para cumplir con este mandato federal, advirtió el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández.

En entrevista, dijo que por lo que se ve no va a ser fácil atender este mandato federal, por lo que se pronunció a favor de dar inicio a los trabajos legislativos en este rubro, pues “hasta ahora no se ha aprobado ningún ordenamiento local en ese sentido, la Comisión del Trabajo del actual Congreso creo que ni existe, no hay ningún trabajo, es más ni sabemos quién la preside, pero al diputado que sea lo vamos a invitar a la capacitación que impartiremos este 30 de junio para que lo enteremos de lo que tiene que preocuparse en su labor”.

Es de citar que el presidente de la Comisión del Trabajo del Congreso es el diputado Agustín Nava Huerta y los vocales son Ignacio Ramírez Sánchez y Yazmín del Razo Pérez.

Mientras se llegan esos tiempos, la CTM impartirá este viernes 30 de junio un curso de capacitación a los delegados sindicales sobre el proceso de transformación de las juntas local y federal de Conciliación y Arbitraje a tribunales laborales.

“Queriéndonos poner al marco de los nuevos tiempos, hemos decidido otorgar capacitación a nuestros cuadros para explicar sobre la transformación que van a sufrir las juntas y lo que jurídicamente conlleva, esto se hará en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), se ha pedido el apoyo de la magistrada Elsa Cordero Martínez”, refirió.

El dirigente obrero dijo que es interés de esta organización que los cuadros cetemistas conozcan la diferenciación que va a existir entre la promoción individual y grupal de un asunto para que después puedan explicar a sus representados cómo actuar, en dónde actuar y cuál es la vía a seguir en eso.

También deberán aprender cómo se va a promover un emplazamiento a huelga, en dónde y los horarios, pues insistió que va a ser una transformación significativa.