Cinismo neoliberal

Espionaje gubernamental a periodistas y activistas sociales y la reunión de la OEA en la que la cancillería mexicana, aliada a la estadounidense, intentó, sin éxito, obligar al gobierno de Venezuela a adelantar elecciones presidenciales y suspender la convocatoria a la Asamblea Constituyente, son dos cuestiones conectadas que muestran el cinismo del discurso del gobierno de Peña Nieto.

Todavía recordamos el discurso de la supuesta transición democrática: el paso de sistemas políticos autoritarios a democráticos. Un discurso que, desde hace tres décadas, concibe, como parte de la transición, la apertura de las economías al libre mercado y a la democracia como su resultado. Fantasía que hoy cae a pedazos.

Los “transitólogos”, impusieron como verdad “natural” irrefutable, la existencia de la democracia en México. Es cierto, se hablaba de una democracia procedimental, a secas, sin margen para transformar las sociedades. Una democracia “sin adjetivos”, ligada al proyecto neoliberal, que sólo funcionó como justificación ideológica de un modelo de clase, capitalista, que acentúa la pobreza y la desigualdad.

Pero la democracia es más que el proceso de elegir, no la hay si el ciudadano no puede decidir; y no puede decidir, mientras se condene a la pobreza y exclusión social a millones y las decisiones de gobierno se tomen pensando en el beneficio de unos cuantos. Aun así, aceptando la democracia como procedimiento exclusivo de elección (el supermercado sería lo más democrático), la gran desigualdad existente en México impide, incluso, la libre elección. Así, la “transición democrática” chocó con la coacción y compra del voto, el carácter represor del sistema político, la corrupción, la cooptación y el clientelismo; los medios de comunicación se pusieron al servicio del régimen; la violencia contra opositores se hizo recurso del poder y el aparato represivo nunca se desmontó, al contrario, se reforzó; la esfera política se mercantilizó, desvirtuando así la democracia. De esta manera, la “transición democrática” resultó un proceso de violencia e imposición del neoliberalismo por medio de fraudes electorales, de persecución y asesinato de disidentes, defraudación de la voluntad popular, de empobrecimiento de las mayorías y de pérdida de derechos sociales. ¡Bonita farsa nos vendieron!

Los rasgos autoritarios, espiar por ejemplo, han estado presentes siempre en los procesos electorales, defraudar la voluntad popular se hizo costumbre y en 1988, 2006 y 2012, el fraude electoral se hizo naturaleza y entraña del sistema político.

El espionaje no es ninguna sorpresa, el Estado con sus aparatos de inteligencia, ha servido fielmente al régimen neoliberal aplastando la voluntad popular. Aun así, el canciller de México, Luis Videraray, atacó a Venezuela dudando de su democracia, mientras en México se asesina a periodistas, se compran votos y el gobierno no da cuenta de los 43 normalistas desaparecidos o de los asesinatos de Tlatlaya y Nochixtlán. El cinismo es la impronta de los gobiernos neoliberales.