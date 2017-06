No ha caído venta en las tiendas de abasto por competencia ilegal: Diconsa

Pese a que existen algunos puntos donde las tiendas Diconsa compiten con establecimientos que expenden productos robados, el gerente Daniel Constantino Chávez afirmó que la paraestatal no ha registrado una caída en sus ventas por esa situación ilegal.

Hace casi un año, el funcionario federal informó que Ixtacuixtla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Tlaxco, El Carmen Tequexquitla y Huamantla son sitios por donde ingresa mercancía de dudosa procedencia.

Sin embargo, ahora expuso que hasta el momento las tiendas de abasto Diconsa no han sido afectadas por la delincuencia, “pues yo creo que la sociedad respeta a las instituciones de la República mexicana y desde esa perspectiva no hemos encontrado ningún problema de robos o de sustracciones”.

Pero recordó que en comunidades como La Soledad, municipio de Tequexquitla, “el problema es de precios”, pues hay una competencia ilegal, debido a que en esa región hay venta de mercancía robada, la cual es ofertada a la población a precios bajos.

“Es pan de cada día” el asalto a camiones que transportan los productos, por lo que esas sustracciones se introducen al mercado local y ello “trae como consecuencia afectaciones al comercio en general”.

En el caso de Diconsa no hay un perjuicio en las ventas, derivado de esa competencia ilícita, porque las tiendas tienen mecanismos específicos y un sector determinado hacia el cual están dirigidos los beneficios.

“Se cumple el objetivo –aseguró– de que por lo menos en los 23 productos de la canasta básica se transmita un ahorro a las familias de entre 15 y 18 por ciento”. Afirmó que esta política establecida por la Presidencia de la República sigue vigente, pues independientemente de que los precios aumenten o disminuyan, Diconsa se apega a esa función social de garantizar este bien.

Luego, el gerente precisó que a esta institución “le importa mucho que los productos no lleguen caducos o cercanos al vencimiento de la fecha para su consumo”.

La caducidad de productos de las tiendas no es problema, afirma

Pudiera presentarse el caso de que en ocasiones algún artículo se rezague porque el cliente no lo adquirió o por otro motivo, de ahí que es retirado de los anaqueles.

“Generalmente son dos o tres productos, ni siquiera llegan a pesar en kilogramos, no es algo importante, pues si se observa que alguno no sale de un almacén es trasladado a otro, para que no haya nunca demasiado en un lugar ni se desatienda el abasto”, anotó.