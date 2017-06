Autoridades han sido omisas frente a los grupos ultra conservadores: Zamora

El estado Mexicano ha sido tibio frente a las provocaciones de los grupos ultra conservadores que buscan modificar el estado laico y dotar de un poder real a las instituciones religiosas, consideró el vocero del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Brahim Zamora Salazar.

Así lo manifestó luego de la trifulca que provocó el pasado lunes el arribo del llamado “Camión de la Libertad”, #ConMisHijosNoTeMetas al zócalo de Puebla, el cual está vinculado a la iglesia católica y rechaza la diversidad sexual.

En el programa Aquí vamos, que se transmite en las redes sociales de la Jornada de Oriente, el activista indicó que el autobús forma parte de un movimiento que aglutina a grupos religiosos, los cuales buscan desinformar a la sociedad a través de un discurso religioso y conservador.

Con este discurso, dijo, se genera un enfrentamiento entre grupos ciudadanos que no comparten con ellos la misma manera de pensar y de ver las cosas.

“Lo que buscan principalmente es hacer lo que se ha querido hacer desde los años treintas y que es sacar la educción sexual de la curricula escolar e imponer una agenda propia de educación sexual con miras a mermar la educación laica y lo que ellos llaman la libertad religiosa en la educación. Lo cual sería sumamente grave y peligroso porque no hay una sola religión”, explicó Zamora Salazar.

Frente a esta situación, continuó, el estado mexicano ha sido muy tibio. Pues la pelea no es liberales contra conservadores, no es una discusión de ideologías, sino de una agenda pública que va contra el estado mexicano, contra las instituciones, y el estado los ha frenado.

“El estado mexicano que tiene todas las herramientas para cuestionar el actuar de estas organizaciones y no sabemos por qué no lo está haciendo, y ese es un problema institucional, es decir no es un problema de un grupo contra otro grupo”, concretó.