Tlaxcala con el Poder Legislativo más improductivo del país en 2016: IMCO

El estado de Tlaxcala, tuvo en 2016, al Congreso local más improductivo del país, al situarse en el último lugar de 32 parlamentos estatales, con el menor número de iniciativas presentadas ante el pleno, con únicamente cuatro propuestas.

Lo anterior fue evidenciado por el Informe Legislativo 2017 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que da cuenta que nuestra entidad se ubicó a 970 iniciativas de distancia que fueron desahogadas por sus pares del estado de Jalisco, que se ubicó como el Congreso con mayor productividad.

En el informe, que presentó este martes el IMCO, también puso en evidencia a los ex congresistas, quienes en el último año de su mandato constitucional, ejercieron un “presupuesto de juguete”, ya que gastaron 17.8 por ciento más de recursos de los que tenían presupuestados en el decreto en la materia.

Además de que los ex legisladores, liderados en el último año por Salvador Méndez Acametitla como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, dispusieron de recursos de forma contraria a la legislación federal, como es en el rubro de ayudas sociales, “aspectos que no son su función”.

Y de paso, advierte el estudio, de manera contraria a la legalidad “los diputados del Congreso de Tlaxcala, en el ejercicio fiscal 2016, etiquetaron 32 millones de pesos del presupuesto del Poder Legislativo asignando un millón a cada uno de los 32 diputados de esa legislatura para obras e infraestructura social”.

De acuerdo con dicho informe, que se realizó a partir de la consulta a 32 sitios web, además de la revisión 65 marcos normativos y 32 tomos de cuenta pública y de 800 solicitudes de información, en el caso de Tlaxcala arrojan diversas aristas, como el caso de ser improductivo y su alta dependencia al mandato del gobernador en turno.

Es de recordar que quienes fungieron como diputados en la LXI Legislatura –en el último año- son: Salvador Cote –quien entró en lugar de Marco Antonio Mena Rodríguez, Ángel Xochitiotzin Hernández, Florentino Domínguez Ordóñez, Albino Mendieta Lira, José Javier Vázquez Sánchez; Juan Ascención Calyecac Cortero, Refugio Rivas Corona, Tomás Federico Orea Albarrán, Cecilia Sampedro Minor y María Angélica Zárate Flores.

Además de Julio César Álvarez García, Iván Cuapatecatl –suplente de Julio César Hernández Mejía-, Sinahí del Rocío Parra Fernández, Humberto Agustín Macías Romero, José Heriberto López Briones, Ángelo Gutiérrez Hernández, José Gilberto Temoltzin Martínez, María de Lourdes Huerta Bretón, Santiago Sesín Maldonado –que compartió el cargo casi en medio año con el gris congresista Luis Xavier Sánchez Vázquez-, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Silvano Garay Ulloa, Jaime Piñón Valdivia, Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Armando Ramos Flores, Linconal Rodríguez –suplente de Serafín Ortiz Ortiz- y Evangelina Paredes Zamora.

El estudio da cuenta que en el caso de Tlaxcala, de acuerdo con las respuestas a las solicitudes de información, los ex diputados locales solo presentaron cuatro iniciativas en el último año de su encargo, cifra que los colocó en el último lugar de ese ranking nacional, en donde el estado de Baja California Sur no aparece, ya que no respondió a la petición de datos.