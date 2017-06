El pasado viernes 23 de junio se realizó el “Foro Inter–Regional en Defensa del Patrimonio Biocultural: los maíces criollos y/o nativos”, en el Patio Vitral del Congreso del estado, convocado y organizado por el Grupo Vicente Guerrero, la ARIC y el GLIP–Tlaxcallan, entre otros, y al que asistieron, por primera vez, representantes de movimientos campesinos empeñados en la defensa del maíz, frente a la ofensiva transgénica de las transnacionales por controlar los alimentos a nivel mundial, de los estados de Sonora, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Puebla, Morelos, Veracruz, Estado de México, Michoacán.

Una vez más la voz de los campesinos se hizo escuchar frente a los legisladores que siguen sordos a los reclamos sociales y se limitan a aprobar las leyes que sus amos les dictan para el beneficio del gran capital y en detrimento de la vida de la mayoría de las personas. En esta ocasión, trataron de acallar las voces recriminatorias cortando la electricidad y retirando el equipo de sonido, pero a pesar de eso los participantes compartieron sus experiencias y sus luchas en defensa, no sólo del maíz y de las semillas nativas, sino de todos los elementos que conforman el patrimonio biocultural de los pueblos; el agua, la tierra, la biodiversidad de flora y fauna, los minerales, el paisaje, los bosques.

A través de los testimonios presentados, se hizo evidente que los movimientos campesinos comparten el objetivo común de oponerse al despojo de todos sus recursos, por parte de los dueños del dinero y sus grupos de choque conformados por los funcionarios públicos a sueldo de ellos. En el caso de Tlaxcala se denunció que a pesar de que hace más de seis años se aprobó una Ley de Protección a los Maíces de Tlaxcala, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han dado cumplimiento a la misma expidiendo sus correspondientes leyes reglamentarias y, por lo tanto, sin llevar a la práctica ninguna medida de protección real.

Incluso, en el discurso oficial se elude el tema y se sigue en el viejo discurso de abandonar los cultivos tradicionales que “ya no son rentables” y “modernizarse”, es decir, cultivar lo que quieren las agroindustrias, aceptar los precios que ellas fijen, y si no, mejor “vender la tierra” y quedar a la merced del hambre y las enfermedades, porque finalmente en el proyecto neoliberal, los campesinos, los indígenas y los pobres en general salen sobrando, e incluso son un obstáculo para la acumulación por despojo que caracteriza esta nueva fase neoliberal.

Otra de las constantes en las intervenciones fue la necesidad de tender puentes y crear redes entre todos los movimientos, de tal manera que se tenga un frente común de resistencia ante las políticas de muerte que se quieren imponer a través del terrorismo de Estado ya en marcha, incluyendo en esta resistencia a los consumidores de las ciudades, primeras víctimas del espejismo de los supermercados y sus alimentos baratos, pero llenos de agroquímicos y conservadores que lo preparan para el banquete final del sistema médico y los laboratorios farmacéuticos. Se insistió también en que no sólo se trata de “resistir”, sino de construir otro proyecto nacional alternativo en el que nadie quede excluido, y que no sólo asegure la Soberanía Alimentaria, sino el respeto y conservación de la Madre Tierra y de sus múltiples recursos bioculturales que nos proporciona para todos los seres vivos, y no para unos cuantos privilegiados que pretenden adueñarse de ellos y del derecho a la vida.