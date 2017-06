Nuevo dirigente del Stacobat no ha recibido quejas de catedráticos

El nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat), Héctor Fernando Lima Hernández aseguró que no ha recibido ninguna queja de catedráticos sobre el presunto recorte de horas–clase en el subsistema.

Sin embargo, afirmó que su dirigencia será de puertas abiertas y escuchará a todos los agremiados de esta organización sindical, con la finalidad de llegar a los mejores acuerdos; aunque comentó que desconoce si de verdad exista una inconformidad de docentes por el recorte de horas–clase.

“Yo estuve en mis aulas y yo escuchaba esta información, pero no me gustaría hacer una mala expectativa de ello, ya tanto la Dirección General del Cobat como la dirigencia sindical se renovaron. Ellos tuvieron sus razones y nosotros partimos de una nueva regeneración de hacer las mejores cosas posibles y eso nos mantiene ocupados”.

Es de recordar que en los últimos días de la gestión de Miguel Contreras Montiel como secretario general del Stacobat, un grupo de docentes lo acusó de permitir que el ex director general del Cobat, David Flores Leal, aplicara un recorte de horas–clase a varios catedráticos, así como de otras anomalías; sin embargo, en entrevista, el nuevo líder de este gremio dijo desconocer dichas inconformidades.

Respecto de su elección como líder del Stacobat por los próximos tres años, refirió que ésta se dio el pasado 19 de mayo, a través de un congreso para la renovación del Comité Ejecutivo sindical.

De acuerdo con Lima Hernández, el proceso transcurrió sin incidencia alguna, aunque el trámite para la toma de nota está en su curso normal, pues ya presentó la documentación requerida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y está a la espera de que le sea reconocida su designación como secretario general del Stacobat.

Héctor Fernando Lima fue designado como dirigente del Stacobat

“Fue planilla única la que yo encabecé, no se dio ningún pormenor de los congresistas que estuvieron, participaron 93 congresistas y tuve una aceptación de 91 votos a favor y dos abstenciones”, expuso.

“Ya nos hicimos presentes con la titular del Cobat, Silvia Josefina Millán López, el 14 de junio, ya estuvo el Comité Ejecutivo con ella; obvio, esperamos el resolutivo final de la JLCA sobre la toma de nota, pero ya estuvimos con ella para presentar a los 65 miembros de la dirigencia de la organización sindical”.

Lima Hernández garantizó que su dirigencia será de puertas abiertas y va a estar en disposición de platicar con todos los agremiados, “ya he empezado a recibir a los compañeros, no todos han venido, pero los que han llegado hemos platicado con ellos sin ningún problema. Es su casa, les he dicho, serán bienvenidos, los escucharé y trataremos de llegar a los mejores acuerdos”.