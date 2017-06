Denuncia trabajador a líder del 7 de mayo de despojo de plaza

El secretario general del Sindicato 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez, en colusión con autoridades estatales, habría despojado a Juan Carlos García Muñoz de su plaza de empleado en la Jefatura de Prestaciones Sociales y Culturales del gobierno del estado.

Por esos hechos, esta persona presentó una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), a través de la cual exige la reinstalación inmediata en su puesto laboral y el pago de los salarios caídos durante el periodo correspondiente desde el 31 de mayo hasta que se concrete su reinstalación.

En rueda de prensa, explicó que por asuntos personales solicitó un permiso sin goce de sueldo en tres periodos distintos entre el año pasado y parte del presente, pues así lo permiten los estatutos del sindicato; aunque su licencia concluía el pasado 30 de mayo.

Por ello, el 15 de mayo hizo de conocimiento sobre su reincorporación a partir de 1 de junio del año en curso, tanto a la dirigencia sindical como a la Jefatura de Prestaciones Sociales y Culturales, a la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG); sin embargo, no recibió respuesta.

“A partir del 15 de mayo estuvimos constantemente atentos, tanto en el sindicato, como en las dependencias de gobierno, esto es en la Oficialía Mayor de Gobierno y en Recursos Humanos, y pues no nos daban respuesta, 16, 17 y se llegó el 30 de mayo, no nos dieron contestación del oficio de reincorporación a la plaza de trabajo”.

Ante esta circunstancia, abundó, “nos vimos en la necesidad de presentar nuestra demanda laboral para que nos reintegraran la plaza, porque por ley no nos dieron contestación de la reincorporación ni el gobierno o sindicato”.

Juan Carlos García exige la reinstalación en su plaza

Denunció que fue intimidado por el representante de los trabajadores del sindicato ante el TCA, Javier Herrera Lima, para no interponer la demanda laboral; “tengo conocimiento de que existe una propuesta para reemplazarme, cosa que es totalmente contraria a los estatutos del sindicato, porque ese derecho únicamente lo tengo yo como trabajador, más no el sindicato, toda vez que no he sido oído y vencido en juicio”.

“La demanda se presentó el 15 de junio y a través de estos medios hacemos pública la denuncia y acusamos de manera directa a Edgar Tlapale y a Pilar Meneses, presidente del Comité de Vigilancia, por pretender robar mi plaza”.

Asimismo, lamentó que tampoco el gobierno del estado haya dado respuesta a su oficio de reinstalación y, por el contrario, le haya respondido que primero dialogara con la dirigencia sindical, lo que es una situación contraria a los procedimientos marcados por ley.