Desfasado y sin tomar en cuenta a Congreso, así es el PED de Marco Mena: PAN

El líder de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Carlos Morales Badillo dijo desconocer las directrices contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021 y lamentó que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no haya tomado en cuenta al Poder Legislativo y a su bancada para crear políticas públicas a favor de “todos los tlaxcaltecas”.

En entrevista, el diputado del blanquiazul refirió que a pesar del ofrecimiento del panismo para apoyar al mandatario estatal, en que su momento ofrecieron, no hay comunicación con éste ni fueron tomados en cuenta para la elaboración del documento rector de las políticas públicas de la entidad.

“En su momento, la fracción del PAN nos sentamos con el señor gobernador para platicar cuál era su plan y nosotros ofrecimos aportar lo que fuera necesario para enriquecer los trabajos y lo haríamos con seriedad y con la experiencia que traemos, pero era cuestión de abrir la comunicación, pero de su parte, al final, no la hubo”, se quejó.

Abundó que “muchas veces el plan de trabajo se enriquece de muchas ideas, no tanto por si eres de oposición o no, porque al final somos ciudadanos y somos tlaxcaltecas, pero el enriquecimiento de ideas que pudimos aportar serían magníficas, pero al final él es el que decide y decidió que no aportáramos”.

Por ello, con un dejo de ironía, enfatizó que “me imagino que está bien hecho, pues después de seis meses que se llevó presentarlo, además con la gente experta que tiene en el gobierno, por eso espero que realmente cubra las expectativas de la ciudadanía tlaxcalteca. Pero que quede claro que nosotros no fuimos tomados en cuenta para esta labor, que no es su obligación, pero lo más importante es que vamos a estar pendientes de que lo propuesto se lleve a cabo”.

Cuestionado sobre los ejes rectores que integran el mismo, Morales Badillo fue enfático al señalar que desconoce el mismo y, de paso, criticó que éste se haya oficializado hasta seis meses después de haber asumido el cargo.

“No lo conozco todavía, pero ayer (el miércoles) lo presentó, pero vamos a revisarlo para ver qué propone, pero mi comentario es que ya está desfasado, sobre todo porque arrancó funciones en el mes de enero, casi seis meses y otros seis meses atrás, después de haber ganado, y más cuando tuvo su plataforma electoral, entonces había planteamiento de qué iban a hacer”, apuntó.

No obstante, hizo votos porque éste “sea ambicioso y tenga buena respuesta a las necesidades de Tlaxcala, que son muchas, como en materia de seguridad, empleo, educación y salud, ojalá estén contemplados”.