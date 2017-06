Solicitará CEDH a municipos que actúen con prontitud ante hechos delictivos

Al tiempo de hacer un llamado a la sociedad a respetar a elementos encargados de brindar seguridad, el ombudsperson Víctor Manuel del Prado Pineda solicitará a los 60 municipios que sus corporaciones policíacas actúen con prontitud ante un hecho delictivo.

Lo anterior al opinar sobre los sucesos ocurridos el martes en San Juan Huactzinco, donde pobladores retuvieron a un militar que confundieron con un delincuente.

Sobre este caso, mencionó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha recibido ninguna petición para intervenir.

Respondió que el tema de la justicia tiene instituciones y que son a las que en derecho les corresponde tomar acciones, pues en función de eso “hay que ser muy respetuosos”.

“Yo creo que los grupos sociales, a veces, vaya una comunidad, pueden tener acceso a ejercer el derecho a la expresión, pero siempre respetando las instancias que son las que tienen que ejecutar el ejercicio de la ley”, acentuó el titular de la CEDH.

Señaló que los actos delictivos generan molestia en la sociedad, por lo que consideró necesario que las autoridades municipales puedan tomar decisiones muy rápidas en cuanto al ejercicio de la seguridad pública de sus respectivas demarcaciones.

En ese sentido, afirmó que la CEDH acudirá a los ayuntamientos para platicar al respecto y convocó a la sociedad a ser respetuosa de las instituciones así como de aquellos que son responsables de resguardar el orden e impartir justicia “para no caer en un estado en donde el derecho no prive”.

Sin embargo, el ombudsperson dijo que para emitir una opinión puntual sobre los hechos acontecidos en ese municipio, era necesario contar con todos los elementos.