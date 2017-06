Exige ex presidente del PAN sanciones para Moreno Valle por campaña “ilegal”

El ex presidente estatal del PAN Juan Carlos Mondragón Quintana lamentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sancionara al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por promover su imagen de manera ilegal y anticipada a través de empresas que se encargan de contratar esa propaganda.

“No se puede quedar en sancionar a un privado, el siguiente paso es ir a la fuente”, enfatizó el militante de Acción Nacional en entrevista en las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE) albiazul.

Ayer, el TEPJF multó a la empresa Upscale Media Group SA de CV por incurrir en promoción personalizada a favor de Rafael Moreno Valle, cuando éste era todavía gobernador de Puebla, por contratar la inserción de publicidad en los números 1038 y 1039 de la revista TVNOTAS relacionada con infraestructura en Puebla.

Demanda ampliar las investigaciones al resto de la propaganda de Moreno Valle

Al acudir al CDE para refrendar su militancia, Mondragón señaló que la autoridad electoral del país cuenta con las herramientas necesarias para descubrir el origen de los recursos destinados a la campaña del ex mandatario local, pues es poco creíble que una empresa gaste dinero en la promoción de un personaje sin ningún interés económico, político o electoral.

“Es evidente que son actos anticipados de campaña e ilegales (…) ni modo que una revista promocione a alguien que no quiere ser promocionado”, agregó el ex líder partidista.

Mondragón aclaró que la inserción en TVNOTAS es sólo uno de los múltiples actos de promoción a favor de Moreno Valle, por lo que es necesario que se amplíen las investigaciones al resto de las inserciones, spots y espectaculares contratados a favor de su compañero de partido.

Destacó la promoción del libro autobiográfico de Moreno Valle “La fuerza del cambio”, el cual tiene “más espectaculares que lectores”.