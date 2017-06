En cuatro semanas gastan más de 1 mdp en la difusión de uno de los spots de RMV

La promoción del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ha comprendido múltiples spots en radio y televisión difundidos en los últimos cinco años sobre sus acciones de gobierno, apariciones en portadas de revistas y últimamente la publicación de un libro autobiográfico. La difusión durante cuatro semanas de uno solo de estos promocionales exigió un gasto superior al millón de pesos.

La Jornada de Oriente estimó la cifra con base en una investigación que abrió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del aspirante del PAN a la presidencia del país, a raíz de denuncia interpuesta por un ciudadano por propaganda personalizada y uso de recursos públicos.

El máximo órgano jurisdiccional del país no impuso sanciones contra el ex titular del Poder Ejecutivo de Puebla debido a que la publicidad no la costeó él directamente, sino diversas empresas que han sido vinculadas a su administración.

Bullying Media libra de culpa a Moreno Valle

El spot analizado por el TEPJF corresponde al anuncio audiovisual en el que se informó la entrega de una medalla al mérito universitario a Rafael Moreno Valle Suárez, por parte de Fundación UNAM, el 25 de octubre de 2016.

En el acto estuvo presente el entonces gobernador de Puebla por ser hijo del homenajeado, cuya imagen se destacó en el promocional al reproducirse en repetidas ocasiones, por lo que el ciudadano Alan Alejandro Osorio Colmenares interpuso la queja.

En la investigación del tribunal federal, cuyos hallazgos se registran en la sentencia emitida dentro del expediente SRE-PSC-106/2017, se descubrió que Bullying Media SA de CV ordenó y contrató la difusión del promocional, pero la firma aseguró que lo hizo por decisión propia, sin recibir alguna petición u orden de Rafael Moreno Valle Rosas.

Reproducen spots 7 mil 510 veces en televisión de paga

Bullying Media ordenó la difusión del promocional en los sistemas de televisión de paga DISH y Megacable, así como en los canales Nickelodeon y los que pertenecen a la Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), entre los que se encuentra TVC Deportes.

De acuerdo con la información que Bullying Media proporcionó al TEPJF, ordenó la difusión del spot 7 mil 510 veces, de los cuales 4 mil 949 impactos se contrataron en DISH, 917 en Megacable, 840 en PCTV y 804 a Nick.

En la misma sentencia, el TEPJF detalla que los costos por spots son de 232 pesos en PCTV, 104.40 pesos en DISH y 348 pesos en Nickelodeon. Aunque no proporcionó el costo por spot en Megacable, si se le otorga el valor más bajo de 104.40 pesos, se puede estimar que la reproducción de spot 7 mil 510 veces tuvo un costo de 1 millón 87 mil 81 pesos.