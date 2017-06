En el Congreso está la solución al problema de la de basura en Tehuacán: Romero Calderón

Tehuacán. El asunto de la recolección de basura realmente está en manos del Congreso del estado, según declaraciones del síndico, Miguel Ángel Romero Calderón, quien dijo que en una auditoría que se aplicó a la cuenta pública 2014, por haber pagado a una empresa que carece de un título de concesión.

Según Romero Calderón, cuando se hizo esa observación, el ayuntamiento presentó el título de concesión que se concedió hace más de 15 años a la empresa Olimpia; sin embargo, desde el Congreso se le informó que dicho título no tiene validez, por lo cual el asunto sigue trabado en esa instancia.

Miguel Ángel Romero cuestionó el hecho de que hasta esta administración municipal, la Auditoría Superior del Estado (ASE) haya observado ese aspecto en este ayuntamiento, pero dejó pasar los pagos que durante más de 10 años hicieron otras administraciones municipales, por lo que solicitó que los diputados analicen bien el asunto para que se pueda resolver a la brevedad posible, debido a que mientras no se valide ese título, no es posible liberar ningún pago para la empresa.

Detalló que la observación a la cuenta pública 2014, por ese motivo, es elevada, por lo cual se tuvo que detener el pago, ya que si continúa liberando recursos para ese rubro, el monto se elevará considerablemente, por lo que ahora toca al Congreso del estado decidir si se reconoce ese documento o no.

El ayuntamiento, aclaró, no tiene ningún problema con la empresa, ni el Ooselite, pero no se pueden arriesgar a reconocer una concesión, si desde el Poder Legislativo se indica que no tiene validez, porque entonces se estaría trabajando en la ilegalidad.

Recordó que en la demanda civil que Olimpia inició contra el Ooselite y el ayuntamiento, se les concedieron 12 días para dar una respuesta, aspecto sobre el cual ya trabaja el área jurídica de sindicatura, con el objetivo de cumplir con lo que el procedimiento les marca.

Adelantó que ya promovió dos incidentes dentro de ese juicio; sin embargo, omitió dar detalles al respecto, sin embargo insistió en que el conflicto tiene su origen en la concesión que se entregó a esa empresa, cuando fue presidente municipal el panista, Felipe Mojarro Arroyo, luego de lo cual han pasado ya cinco administraciones municipales más, sin que a ninguna de ella se les haya hecho esa observación.