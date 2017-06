Legal y sustentada en derecho la reforma constitucional que da vida al Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala: González Aguirre

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Mariano González Aguirre defendió la legalidad de la reforma constitucional que validaron la semana pasada para crear el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en la que aseguró “nos apegamos al mandato federal, no inventamos nada”.

No obstante, dijo ser respetuoso de las posiciones expresadas por la dirigencia estatal y diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y del legislador del Partido del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera, quienes por separado, anunciaron que agotarán las vías legales para impugnar esas enmiendas, e incluso, en el caso de los primeros, apelaron a la posibilidad de que la Procuraduría General de la República –a través del Fiscal General-, promueva una acción de inconstitucionalidad.

A decir del líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Junta de Coordinación, no existe ninguna ilegalidad o inconstitucionalidad de la reforma.

“Soy respetuoso de las posiciones y de las acciones de cada uno de mis compañeros integrantes de la LXII Legislatura local y de sus partidos. Pero prefiero primero ver si en verdad presentan o procede sus acciones legales, porque en lo individual está claro que nos les alcanza los números y ya después hablamos con sus argumentos, pero desde nuestro punto de vista y de prácticamente todas las bancadas y representantes de partido, lo que hicimos fue lo correcto”, sostuvo González Aguirre.

No obstante, González Aguirre enfatizó que no hay “ni dudas ni titubeos en lo que hicimos, porque fueron semanas y meses de trabajo. Nos apegamos a las disposiciones federales e incluso, los compañeros de todas las bancadas lo estuvimos trabajando, se atendieron sus propuestas, por lo que si ahora quieren judicializar este tema bueno hay que esperar que lo hagan y de la misma manera lo atenderemos, porque esto no se litiga ni defiende en los medios de comunicación.”

Cuestionado sobre el llamado que hizo el PAN para que los 10 ayuntamientos en los que tienen presidente municipal se abstengan de aprobar esta reforma constitucional, González Aguirre lamentó dicho llamado, al considerar que “no se puede coartar la libertad de los integrantes de un órgano como éste, porque hay que recordar que el presidente no es la totalidad del cabildo, deben respetar la autonomía, además de que no hay ningún cabildo de Tlaxcala en el que un partido tenga la mayoría, que los dejen en libertad para que sean los regidores, síndicos y sus propios alcaldes los que definan su posición”.