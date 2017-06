Se unen Rivera, Micalco, Aguilar y Mondragón para exigir el cese a la represión morenovallista

Los líderes tradicionales más importantes del PAN formaron un frente único para exigir al grupo político del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que tiene el control de la dirigencia estatal del partido, un cese a la represión contra los militantes críticos, así como imparcialidad en la selección de candidatos para el proceso electoral que iniciará en noviembre próximo.

El llamado lo realizaron el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, el ex senador Humberto Aguilar Coronado, los ex presidentes estatales Rafael Micalco Méndez y Juan Carlos Mondragón Quintana, así como el regidor Juan Carlos Espina von Roehrich.

En conferencia de medios conjunta, todos los liderazgos se solidarizaron además con la batalla jurídica que encabeza Rivera contra la inhabilitación que le impuso el Congreso estatal, al asegurar que se trata de una persecución política.

Dirigencia del PAN impulsa denuncias penales contra opositores

Mondragón dio lectura a un pronunciamiento firmado por él y sus cuatro compañeros de partido, en el que manifestaron que es urgente reivindicar a Acción Nacional en Puebla “debido a que ha modificado de manera sustancial su naturaleza y misión”.

Aunque en el documento no mencionan abiertamente al grupo morenovallista, sí lo aluden debido a que reprocharon conductas antidemocráticas al Comité Directivo Estatal (CDE) del que es secretaria general Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle, y que preside Jesús Giles Carmona, quien construyó su carrera política bajo el cobijo del ex gobernador.

Señalaron que desde la dirigencia estatal del PAN se promueven amenazas, intimidación y denuncias penales como “medida de presión y desacreditación política”.