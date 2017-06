Persiste conflicto por recolección de basura en Tehuacán; Olimpia retomó el servicio

El conflicto por la recolección de basura persiste en esta ciudad y ha permitido que se involucren diversas figuras políticas de varios partidos políticos, esto luego de que la empresa Olimpia retomó la prestación del servicio, indicando que esa acción la realiza apegada al derecho que le concede el dictamen de un juez, así como la concesión.

La mañana del viernes se presentó el representante de la empresa ante el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), para hacer entrega de un oficio en el que informaba que sus unidades saldrían a recorrer las calles para recoger la basura acumulada en los contenedores, lo que generó movilización fuera de sus instalaciones, donde se concentró un grupo de ciudadanos, así como patrullas de la Policía Municipal.

Posterior a ello aparecieron en escena panistas como el ex presidente municipal, Eliseo Lezama Prieto, Orlando Cuallo Cinta, el ex senador, Fernando Herrero Arandia, así como los priistas Cecilia Doger, Erick Geminiano y el ex miembro del Panal, Luis Cobo Velasco, junto con su papá, Luis Cobo Fernández; todos ellos en defensa de Olimpia y exigiendo que se deje el servicio de esa empresa.

Junto con otros ciudadanos, los antes mencionados acudieron al relleno sanitario, a fin de exigir que no se negara el acceso a los vehículos de Olimpia, que llevaron los residuos sólidos para su depósito final, ya que había el riesgo de que se les impidiera el paso, sin embargo eso no ocurrió.

El contador de Olimpia, Pedro Flores Ruiz, llamó a la ciudadanía a poner los contenedores en su posición correcta, luego de que personal del Ooselite volteó varios de ellos para que la gente ya no colocara ahí su basura, al tiempo de indicar que van a seguir prestando ese servicio porque su concesión vence hasta 2021.

Durante la mañana del sábado, los integrantes del movimiento Todos por Tehuacán, llevó a cabo su segunda reunión, donde Orlando Cuallo, ofreció a la empresa Olimpia la ayuda de los miembros de esa agrupación, para ir a sacar los contendores que Ooselite retiró de la vía pública, mismos que se encuentran en el Parque El Riego y el relleno sanitario.

Asimismo, anunció que este lunes acudirán a entregar un nuevo oficio a las autoridades municipales, para exigir que el servicio de recolección de basura se le quede definitivamente a Olimpia, para lo cual informó que continuarán reuniendo firmas en los bajos del Palacio Municipal.

Sobre ese asunto el Ooselite mantiene un hermetismo absoluto, desde el día que el consejo administrativo anunció el rompimiento con Olimpia, su director no ha dado más declaraciones al respecto, sin embargo camiones de ese organismo también siguen recolectando basura en la ciudad.

Por su parte el síndico, Miguel Ángel Romero Calderón, insistió en deslindar al ayuntamiento de ese conflicto, señalando que se trata de un problema específicamente entre la empresa y el Ooselite, ya que el organismo tiene autonomía para tomar decisiones, por lo cual dijo que desconoce cuál es la estrategia que se sigue por parte de los representantes del mismo.