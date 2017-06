Gobierno federal protege a Moreno Valle en el robo de hidrocarburos: Mondragón

El ex dirigente estatal del PAN Juan Carlos Mondragón Quintana denunció que el gobierno federal protege al ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, pues se ha rehusado a actuar en su contra pese a las evidencias de vínculos entre su administración y los ladrones de hidrocarburos.

“Es que son parte del mismo grupo, casi primos”, aseguró Mondragón sobre la cercanía entre el presidente país, el priista Enrique Peña Nieto, y su correligionario Rafael Moreno Valle.

En entrevista, el simpatizante de la aspirante presidencial albiazul Margarita Zavala Gómez del Campo criticó que el gobierno de la República dé un trato diferenciado a los ex mandatarios de los estados acusados de actos de corrupción.

“Actúa de manera tajante contra el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, pero en el caso de Rafael Moreno Valle no”, reprobó.

Tres funcionarios perdieron el cargo por nexos con chupaductos

Juan Carlos Mondragón defendió la necesidad de que las investigaciones contra los chupaductos se amplíen a Moreno Valle, debido a que funcionarios de esa administración se vieron involucrados en dicha actividad ilícita.

Recordó que el ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomas Méndez Lozano, y el ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, fueron detenidos el 15 de julio de 2015, por estar presuntamente inmiscuidos en el delito de robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“En el mejor de los casos la administración de Moreno Valle fue omisa, en el peor de los casos yo no dudaría que hay algún tipo de vinculación con el robo de hidrocarburos”, aseveró.

Indicó que Estrada López y Méndez Lozano era “gente muy vinculada” al entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, quienes no enfrentaron mayor consecuencia salvo la destitución del cargo, en el caso de los dos primeros, y la renuncia, en el último. “Y la remoción no basta”.

En ese contexto, demandó al gobierno federal cumplir con su responsabilidad de luchar contra la delincuencia, lo que implica investigar y sancionar a todos los responsables del robo de hidrocarburos, incluido “Rafael Moreno Valle”.