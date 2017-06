Entra industria de la masa y la tortilla en estabilidad tras el gasolinazo: Carit

El incremento de un peso al kilo de tortilla a inicios de 2017 ha permitido a los industriales de este sector tener estabilidad en el primer semestre del año, pues con ello enfrentaron el gasolinazo y el aumento en los costos de producción, informó el Presidente de la Cámara del ramo en Tlaxcala, Cruz Mora Avendaño.

El presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit) en la entidad agregó que el gasolinazo lo enfrentaron al subir de 11 a 12 pesos el kilo del producto, “después entramos en una etapa de incertidumbre que poco a poco ha ido pasando y ahora hay más certidumbre en cuestión de precio”.

Sin embargo, la estabilidad en el sector no ha sido óbice para que siga a la alza el número de negocios que se pasa a la actividad informal, pues calculó que por cada tortillería formal hay dos o hasta tres informales.

“En el sector formal no nada más hay que ver el tema del precio de los hidrocarburos, sino la competencia desleal que está a la orden del día, hay personas que no pagan impuestos, licencia municipal, no pagan nada y, por tanto, expenden a menor costo el producto y eso nos pega a los formales que sí tenemos que cumplir con la verificación de básculas, de la instalación de gas, pago de impuestos estatales y federales, lo cual influye en nuestra economía”, observó.