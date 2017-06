Impunidad, asignatura obligatoria en educación básica. La población se queja cuando por una marcha o un plantón no puede llegar a tiempo a su trabajo. Porque no logra trasladar a un pariente enfermo o no alcanza dejar a sus niños en la guardería o escuela.

Algunas personas se bajan del auto, la ambulancia o el autobús para solicitar, demandar o exigir les den paso. Pero es común que esto provoque fricción con quien se apropia del espacio público y, en consecuencia, no responde a la solicitud del ciudadano.

Esto es una práctica que forma parte del habitus que desarrollan los niños en el sistema educativo. Internalizan que los espacios públicos pueden ser apropiados en total impunidad. La idea de apartar el espacio con botes o sillas nace ahí.

Todas las mañanas es fácil observar cómo las calles frente a escuelas públicas y privadas, se convierten en estacionamientos. Los padres de familia se dan el lujo de apagar su vehículo. Bajan a dejar a sus hijos, esperan que entre, se despiden y vuelven al auto.

Si alguien reclama, responden con altanería. Utilizan el discurso de que se trata de la educación de los hijos. En una escuela de Atempan. Los padres de familia diariamente se apropian de una parte del boulevard. Sin embargo, lo hacen de forma organizada protegidos por patrullas de la policía municipal.

Los niños salen de la escuela y caminan a media calle. No aprenden reglas de tránsito, ni el cuidado de su vida. La educación cívica está fundada en la ley de la selva. Sobrevive el más fuerte. De ahí que cuando son jóvenes y adultos les resulte natural tomar la calle para confirmar que lo público es de quien se lo apropia.

Por ello tienen razón los muchachos de la Fnerrr, las de las normal rural, los de bases magisteriales, los del movimiento democrático del magisterio, los de la CNTE: “El maestro marchando también está enseñando”. En conclusión, la reforma educativa debería incorporar impunidad, asignatura obligatoria en educación básica.