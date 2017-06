Paredes demanda por daño moral a Rivera; es un “juego sucio”, acusa el segundo

El ex presidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma demandó por daño moral al ex alcalde del Partido Acción Nacional (PAN) Eduardo Rivera Pérez, por un conflicto intrapardista que data de 2005.

Rivera aseguró que las acciones jurídicas forman parte de un “juego sucio” dentro del PAN que busca frenar su participación como aspirante en el proceso electoral de 2017-2018, por lo que estimó que se sumarán más litigios en su contra.

La demanda de Paredes es el segundo proceso legal que enfrenta Rivera tras el juicio de amparo que promovió contra la inhabilitación por 12 años para ocupar cargo público que le impuso el Congreso Local el 7 de abril pasado.

Al presentarse en las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN para ratificar su militancia, Luis Paredes presentó como pruebas en contra de su correligionario un desplegado publicado el 7 de febrero de 2005 en dos diarios de circulación estatal, en los que Eduardo Rivera, entonces presidente del CDE, lo acusó de encabezar una gestión que no se ajustó a la plataforma política del albiazul.

“Él me difama, me dice muchísimas mentiras. Yo no tomé las instalaciones del partido en protesta, no cerré ninguna calle, seguí los procedimientos que indican los reglamentos y estatutos y fui expulsado después, a razón de esto”, refirió.