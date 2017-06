Margarita Cruz cumple 47 años de haber cruzado su camino con Violeta Parra

Hace unos 50 años las cantantes chilenas Violeta Parra (1917–1967) y Margarita Cruz (Talca, 18 de abril de 1948) cruzaron sus caminos sin saberlo. Años después, también ignorándolo, vivieron en el mismo barrio, por la calle de Matucana en Santiago de Chile. De aquellos caminos encontrados han pasado ya 47 años, tiempo que ha estado marcado por la interpretación que Margarita Cruz ha hecho del legado musical de Violeta Parra.

“Cuando era jovencita –recuerda Cruz– y tenía unos 14 o 15 años, mi madre me llevó a caminar por la orilla del río Mapocho que cruza Santiago, y andando a lo largo de un tianguis artesanal que ahí se instalaba mamá me dijo: ‘ahí está la chascona’ (la despeinada), señalando a una mujer de rasgos indígenas que era Violeta Parra. Se me quedó aquella imagen y a Violeta no la volví a ver nunca más”.

Luego, a sus 16 o 17 años de edad y para vencer su timidez, en la parroquia de su barrio a Margarita Cruz le ofrecieron un pequeño papel: aquel que representaba a las viejecitas del campo. Al aceptar “aquel pequeño personaje que me llevó a ser reconocida”, supo también que se trataba de una canción que Violeta Parra había recuperado del campo sobre el canto agudo con el que se expresaban las ancianas en la vida rural.

“Parra entró a mi vida y no lo hizo siquiera de manera intencional”, afirma Margarita Cruz, quien estuvo de visita en Puebla para hablar sobre la labor de 47 años de promover y ser la voz en México que de manera más honda y sensible ha interpretado las canciones de Violeta Parra, de la cual este 2017 se conmemora el centenario de su nacimiento.

Durante una entrevista, refiere a la forma en que en 1968 como parte de una delegación representativa de la Universidad de Chile llegó a México y como dos años después, en 1970, regresó a este país “por amor”, al lado de quien sería su pareja sentimental por más de 30 años, el músico mexicano Anthar López.

Ya instalada en México, la estudiante de la licenciatura en Trabajo Social comenzó a tener presencia en la música, con apoyo de Mireya López y Pilar Gayol, esta última ya fallecida. Fue con la apertura de la peña Tecuanime, que abrió al público en 1972 en la colonia Roma de la ciudad de México, cuando se fraguó el que sería su camino musical: ser la heredera del sentimiento musical de Parra.

En aquella peña, que tenía inspiración en la peña que la propia Violeta Parra había impulsado en su país, Margarita Cruz interpretó los ya clásicos Gracias a la vida o Volver a los 17, que la cantautora haría himnos del folclore latinoamericano.

“(Al público) le empezó a gustar mi forma de cantar que pienso que ya he perdido porque ahora soy más solemne y tengo más voz. Estoy segura que yo no podría cantar si no tuviera una historia similar a la que tuvo Parra. Su música la escojo por mis vivencias, porque es un canto que me llega hasta el fondo. Es más que nada una interpretación emocional”, dice Cruz, soltando su interpretación de manera improvisada.

Pone como ejemplo que “Gracias a la vida” la canta de manera pausada por una razón: porque obliga al público a quedarse con las imágenes que hay en la palabra y la música de Violeta Parra.

Agrega que desde el inicio, hace 47 años, su canto siempre ha sido muy emotivo, con un repertorio en su mayoría integrado por temas de Parra que ella ha identificado en dos caminos. El primero titulado Gracias a la vida, que tiene que ver son su aniversario luctuoso y el segundo Estamos para cantarte Violeta, con canciones del folclore latinoamericano.

Asimismo, detalla Margarita Cruz, en su interpretación incluye canciones de protesta, canto nuevo y géneros populares, así como un puñado de temas de su propia inspiración como lo son Se busca la ternura, Palomo traidor –dedicada a Violeta–, Tiempo de amar, y Pura brujería que propone como un “conjuro de amor”.

No cabildeos, no programación

Desde sus inicios, Margarita Cruz no ha contado con apoyo institucional ni ha apostado por el cabildeo con los funcionarios de gobierno. En sus diferentes cargos –lo mismo encargada de un área cultural en Morelia que reportera, tallerista o directora de algún centro–, ha sabido que el camino para llegar al escucha no es el “colmillo ni la ambición”.

Con dos discos en su haber, ambos ya agotados y sin reediciones a la vista, un sinfín de conciertos en plazas públicas, foros, festivales y espacios de movilización social, la propuesta de Cruz parece no caber en las programaciones culturales actuales.

Ello, explica la cantautora, porque si bien ha tocado puertas en todo el país –incluso repetidamente en los institutos de cultura en Puebla, tanto estatal como municipal–, el argumento es el mismo: la programación ya está completa y no hay cabida para su participación.

Su canto, califica Cruz, es una expresión genuina que no está contemplada en las programaciones. Una de las razones, señala, se debe a la formación de las llamadas “industrias culturales” en que se han convertido las áreas de los gobiernos, que optan por programar en el renglón de lo cultural a actos populares que son catárticos pero no van más allá, al fondo y sentimiento de la gente.

“Existe un presupuesto que no se da a los artistas que tienen un canto sostenido alternativo, cercano, atemporal y sin artilugios, y lo convierten en un sector desprotegido en lo jurídico, lo social y la salud. En los programadores falta independencia y ética en sus decisiones. Les falta vocación para atender no solo las demandas de una población enajenada”, opina Cruz.

Así, frente a este sistema que cierra y no abre el espectro cultural, Margarita Cruz opina que lo que se pierde es la identidad social, la capacidad para ser creativos y la sensibilidad. No obstante, a sus 69 años, confía que su voz no dejará de ser discordante ni se cansará de decir, a través de la música, que un personaje como Violeta Parra es “ejemplar y universal”.

El llamado, entonces, es a que los encargados de la cultura la incluyan en sus programaciones sobre todo este 2017, año del centenario del nacimiento de Violeta Parra, una de las artistas latinoamericanas con “la estatura más grande” que guarda paralelismos con la realidad de México.

Para estar al tanto de las presentaciones de Margarita Cruz, la próxima programada para el 24 de junio en la explanada de la Delegación Tlalpan al lado de Anthar López, en la Ciudad de México, se puede acceder a su sitio de facebook: Margarita Cruz Cantante.