Javier Sicilia: Moreno Valle ocultó la violencia en Puebla, los huachicoleros siempre estuvieron

El poeta, periodista y activista social Javier Sicilia sostuvo que el ex gobernador de Rafael Moreno Valle ocultó la realidad de Puebla, pero al término de su gobierno salió a flote la violencia exacerbada, la criminalidad, los huachicoleros y feminidicios.

“Cuando se fue del gobierno terminamos por ver qué pasó. No hay aumento de la violencia en Puebla, estaba tapada, los huachicoleros siempre existieron, ahí estaban pero tapados por un sistema corrupto”, sostuvo.

Sicilia consideró que es importante que se reconozca la inseguridad en el estado poblano, pues dijo que “la mejor forma que el crimen prospere es borrando y diciendo que no existe”.

Por sus actos de corrupción y el uso desmedido del erario para publicitar su imagen, el poeta comparó a Moreno Valle con Graco Ramírez, mandatario del estado de Morelos, quienes hoy buscan una candidatura presidenciable.

“Son de la misma calaña, no tienen ombligo, vienen de una generación espontánea, y creen que la Presidencia se compra”, confrontó el poeta, quien reside en Morelos.

Con una chamarra en tono azul y el sombre café que lo caracteriza, Javier Sicilia encabezó este jueves una rueda de prensa en las nuevas oficinas de la plataforma civil “Ahora Puebla”, ubicada en la calle Reforma número 121 del Centro Histórico.

“Ahora Puebla” –expuso- es una continuidad del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que fundó, y que busca congregar a ciudadanos para sacar a los políticos criminales del poder.

En el transcurso del día, ofreció una charla en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), y por la tarde, en el Instituto de Ciencias Jurídicos (ICI), en el Barrio de Analco.

Conocedor de la situación política, social y económica de la entidad poblana, dijo que gobiernos corruptos y de simulación como el morenovallista no sólo ocultaron al crimen organizado en el estado, sino la crisis social e inseguridad que produjo el robo de combustible.

Sobre las aspiraciones presidenciables del ex mandatario poblano, respondió que “son deleznables, no va a llegar a obtenerla porque tenemos memoria y sabemos qué clase de gente es. Ahora todo mundo es presidenciable porque cree que la presidencia se compra”.

Incluso, el colaborador del periódico La Jornada dijo en tono de mofa que cruza el territorio de Morelos, la ciudad de México y Querétaro, y en todos lados “veo la horrenda cara de Moreno Valle”.

Cuestionado sobre qué opinión le merece el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su dirigente nacional, respondió que cree en la honestidad de Andrés Manuel López Obrador, pero no en la gente deleznable que está reclutando para llegar a la Presidencia de México.

<Cab> Pide a poblanos no participar en linchamientos: “parecemos aquello que odiamos”

A propósito de la exacerbada violencia en Puebla, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes hizo un llamado a los poblanos a no participar en los linchamientos contra ladrones y secuestradores.

“Hay que evitarlo, parecemos aquello que odiamos, es volvernos igual que ellos, tenemos que redignificar la justicia y la paz”, exhortó.

Mientras que en la parte política, con la creación de la plataforma “Ahora Puebla”, Javier Sicilia dejó en claro que no busca una candidatura independiente, pero sí impulsa las aspiraciones del ex ombudsman Emilio Álvarez Icaza, el actor Daniel Giménez Cacho. y el periodista Sergio Aguayo.

“No voy a buscar una candidatura independiente, sé de mis límites, estamos impulsando a Emilio Álvarez Icaza, pero si él no es, no importa, el chiste es que los ciudadanos vayamos juntos”, aclaró.

Ante lo expuesto, invitó a la ciudadanía poblana a refundar a este país, a recuperar el gobierno y lo que queda de democracia para que México no se desmorone.

En la reunión con los medios de comunicación pidió a los ciudadanos que no esperen sufrir una desgracia, como la pérdida de su hijo de manos de la delincuencia, para exigir sus derechos.

“Yo sé que no voy a recuperar a mi hijo, pero no quiero que se lleven a los hijos de otros, son unos atroces y canallas. La guerra es contra ellos y es tiempo de decir no vamos a soportar más, tampoco vamos a permitir que utilicen nuestro dinero para corromper, es el tiempo de los ciudadanos”, destacó.

Javier Sicilia dijo que el crimen organizado está de parte del Estado, al contabilizar más de un millón de desplazados en México, en el último sexenio.

“En México hay 200 mil asesinados como resultado de esta guerra, sin tomar en cuenta las ‘cifras negras’, un millón de desplazados y 60 mil desaparecidos. Hasta cuándo chingados vamos a aguantar esta canallada”, reclamó.

El poeta aclaró que la ola de violencia e inseguridad no sólo es responsabilidad de los gobiernos sino también de la ciudadanía. Resumió “es un asunto de todos”.

“Si la ciudadanía no se une contra el gobierno que secuestró al Estado, estamos aceptando un trato de rebaño al que pueden asesinar”, advirtió.

<Cab> Condena asesinato de periodistas y exige detención de culpables

El también dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lamentó el asesinato de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales del periódico La Jornada, en el que colabora.

Refirió que la descomposición de México crece y las autoridades no hacen nada para frenar esta la ola de violencia, del que ningún sector de la población se salva.

“Estamos encabronados de esta jornada de violencia, por esto tenemos que estar juntos, porque sólo la ciudadanía podrá pararlo”, concluyó, sin olvidar la exigencia de esclarecer los homicidios y cárcel a los culpables.