Sistema Estatal Anticorrupción estará listo en tiempo y forma: MGA

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso local, Mariano González Aguirre dio por un hecho que aprobarán en tiempo y forma las reformas constitucionales y legales para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual entrará en vigor el próximo 18 de julio.

Ello, porque aseguró que este sistema estatal será parte fundamental del periodo extraordinario que prevén iniciar a la brevedad posible, en el que además buscarán reglamentar el procedimiento de reelección de diputados y dar salida a las propuestas que envió el Ejecutivo local a favor de la mujer y en contra de la violencia de género.

“Estamos platicando en la Junta de Coordinación y espero que lo podamos anunciar entre mañana y pasado mañana, pero ya tenemos un avance muy significativo. Creo que estamos en posibilidad de sesionar el jueves, pero no me quiero adelantar hasta que no tengamos ya en firme el acuerdo con los diferentes coordinadores. Estamos en espera de afinar los últimos puntos, ya hay tres temas fundamentales que es el tema del Sistema Estatal Anticorrupción, las iniciativas que envió el Ejecutivo para evitar la alerta de género en el estado y la reglamentación de la reelección de los diputados, son esos tres temas”, explicó.

Al informar lo anterior, el también coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó que el Congreso del estado registre un atraso para reformar, adicionar y crear los ordenamientos que tienen que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción.

“No es acuerdo político, es acuerdo de los temas. Hemos estado platicado, ha habido un diálogo muy abierto con todos los coordinadores y todos los diputados, todos estuvieron platicando en los foros, han estado participando en las comisiones, pero no vamos atrasados y lo que hay que entender es que nosotros tenemos plazos. Si se vencen los plazos, entonces sí nos atrasamos, antes de eso no. No está acotado (el plazo), pero tenemos tiempo y sacaremos las iniciativa que tengamos un vencimiento del plazo”.

Por ello, González Aguirre confió que el Poder Legislativo cumpla en tiempo y forma con los plazos estipulados para abordar el tema del Sistema Estatal Anticorrupción, a pesar de que el nuevo ordenamiento tendrá que ser avalado por los municipios.

“Ese es un tema que todos los actores políticos y los que participamos en política estamos conscientes que si hay una votación en el Congreso, hay que hablar con los presidentes municipales, pero no le veo problema, es un sistema que nos va beneficiar a todo el sistema político”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso local, Enrique Padilla Sánchez aseguró que ya existe una propuesta de dictamen para reformar y adicionar la Constitución Política local para dar vida al Sistema Estatal Anticorrupción.

No obstante, admitió que la validación del mismo dependerá de los acuerdos políticos a los que lleguen este martes o el miércoles los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, entre coordinadores y representantes de partidos, para “que transite y se presente a las comisiones unidas y ante el pleno”.

“Ya entregué el análisis de cada una de las propuestas que tenemos, incluyendo la del Ejecutivo, y me informó el presidente de la Junta que hoy va a trabajar con las fracciones, y si el tema político está salvado, entonces convocaremos a las comisiones unidas y, en consecuencia, estaremos en la posibilidad de presentarlo al pleno”, apuntó.

–¿Entonces no hay un dictamen formal?–, se le inquirió.

–El dictamen estará hasta que se vote, el análisis ya lo tenemos, ya tenemos un predictamen, y ese lo tiene ya el presidente de la Junta de Coordinación, lo que va a hablar con ellos (coordinadores) es el acuerdo político para saber si podemos pasar con las comisiones unidas y de ahí al pleno, respondió.

Padilla Sánchez enfatizó que el análisis que ya concluyó es en torno a la reforma constitucional, por lo que una vez que “transite” esa resolución, concretarán las siguientes reformas legales y la creación de la ley en la materia.

“La propuesta que me toca a mí hacer ya está hecha y de ahí a comisiones unidas, y si la Junta de Coordinación cree que lo que tiene es conveniente, lo haremos mañana mismo. Lo que estamos consensuando es la reforma constitucional, lo demás estará después, pero es posible que salga el próximo jueves”, concluyó

Sin embargo, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron que presentarán una nueva iniciativa que forma parte de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de que éste sea regido por un Consejo Ciudadano, integrado por ciudadanos sin partido político, especialistas en la materia y una Secretaría Ejecutiva.

En conferencia de prensa, los diputados Alberto Amaro Corona y Adrián Xochitemo Pedraza coincidieron en que la creación de este sistema es una prioridad para todos los actores políticos y sociales de la entidad, de ahí que confió en que existan los acuerdos y trabajos en la materia.

El segundo artículo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, expedida el 6 de julio de 2016, pero publicada el 18 de julio de esa anualidad, establece que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto”, con lo cual, a más tardar el 18 del próximo mes deberá estar listo el sistema local en la materia.