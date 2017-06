La actual calle de la 8 Norte, entre la 8 y la 6 Oriente, antiguamente se llamaba Calle del Costado del Coliseo, lo cual se encuentra referenciado en la Lista de 1850 y el resto del siglo XIX, aunque el nombre del Coliseo cambia al de Teatro Principal a partir de 1842, debido a la construcción de un segundo teatro en la antigua calle de Tecali, y de lo cual hablaremos en otro momento. En la ahora 8 Norte partir de la 8 Oriente y a media manzana hacia el Sur, se ubica un parque estatal, al lado del Microteatro Puebla, es una cuchilla con un gran árbol a cuya sobra se encuentra una gran escultura dedicada a la mujer, facturada por el orfebre Pablo López Artasánchez, a encargo de la administración municipal de Blanca Alcalá, e instalada en el 2008.

La familia López Artasánchez ha heredado el oficio de orfebres desde el tatarabuelo, quien llega a Puebla procedente de Huaxaupan de León, para pelear con el ejército de Porfirio Díaz en la batalla del 5 de mayo. Derivado del Sitio de Puebla, de los franceses aprende la orfebrería, dedicándose a la reproducción de temas religiosos y ocasionalmente cubriendo encargos de las clases gobernantes. El bisabuelo Miguel Ignacio López Rodríguez hereda esta tradición realizando trabajos de orfebrería principalmente por encargos religiosos. El abuelo continúa la tradición, la cual es prorrogada a su vez, en la cuarta generación por el tío Francisco López González Pacheco -el orfebre en línea de sucesión- de quien aprenden directamente los hermanos Miguel, Luis Bernardo y Pablo Rafael López Artasánchez, quienes han hecho gran cantidad de obra monumental a lo largo y ancho de la República Mexicana, instalando su primera fundición en Huexotzingo hacia 1992-1993.

El autor de Mujer, Fuerza que Mueve al Mundo estudió Relaciones Industriales, con Maestría en Administración de la Empresa Industrial, por lo que se le ha facilitado establecer relaciones para venta de obra, ha logrado contactos importantes para subvención de obra en espacios públicos, sobretodo en Ciudades Patrimonio, de tal manera que entre sus piezas podemos contar:

El Tlahuicole en la ciudad de Tlaxcala

La Maqueta del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, facturada junto con su hermano Miguel, durante la administración de Cañedo Benítez.

Con su hermano Bernardo realizó el Ángel de Puebla, por encargo del entonces Presidente Municipal Enrique Doger, y, en Chihuahua, ambos realizaron en encargo en torno a la leyenda de la Princesa Basaseachi.

El Proyecto Pregoneros, fue un proyecto de intervención escultórica en gran parte del espacio público en el corazón del Centro Histórico de Campeche, mismo que generó un espacio escultórico, proyecto que se fue elaborando entre los años 2010-2012.

En San Miguel de Allende, en la Glorieta de los Conspiradores, aportó la representación de Ignacio Allende, también en 2012

En San Pedro Cholula, durante la administración de Francisco Covarrubias, facturó al personaje Xelhua en colosales dimensiones. Ya en la presente administración municipal hizo la figura de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez y Zapata.

El dedicarse a la industria le ha facilitado a Pablo López el tema de la reproducción, manejo de metales, aleaciones y toda la tecnología que ello implica; logrando, en este sentido, producción de calidad. El proceso técnico que desarrollan –según sus propias palabras- parte de modelar la escultura en plastilina, de ahí se saca el molde y posteriormente ejecutan la fundición a la cera perdida. Para la realización del primer paso es importante el trabajo con modelistas, casi todos los modelistas que son contratados para trabajar en este taller proceden de la ciudad de México, la mayoría de San Carlos. Esto nos está indicando un preocupante índice de deficiencia en las Escuelas de Arte de Educación Superior en Puebla, pues no arrojan estudiantes con preparación suficiente para afrontar trabajos de esta envergadura, nuestros artistas titulados carecen de elementos de conocimientos para la realización formal de este tipo de proyectos. Lo mismo pasa –de acuerdo con ingeniero López Artasánchez “con el tema de la orfebrería que actualmente atraviesa por un gran abandono, ya que había firmas que eran históricas, en Puebla fuimos importantísimos orfebres, plateros”, afirma nuestro entrevistado.

Bien, regresando al objeto que nos ocupa, se trata de una especie de homenaje a la mujer, en un mundo donde la mujer no es valorada en toda la amplitud debida, en lo profesional, en el hogar, en lo laboral y un largo etcétera. La entonces edil de la ciudad de Puebla, Blanca Alcalá dijo al respecto:

“Como una manera de resarcir del olvido la participación de muchas mujeres del mundo, de México y de Puebla, es que decidimos crear la Senda de la Mujer y erigir en la zona histórica de la ciudad el Monumento a la Mujer creación del escultor Pablo Rafael López Artasánchez.”[1]

El nombre oficial –desde entonces- de la calle de Senda de la Mujer, es uno de tantos nombres oficiales que caen inmediatamente en el desuso por la falta de apego identitario, por la falta de atisbo hacia la historicidad, por la nula vinculación con el lugar y con el entorno inmediato.

No sólo el nombre de la calle, la pieza en sí también es un equívoco, ya que adolece de la más elemental composición, carece de equilibrio, y en un intento por lazarse a la modernidad se utilizaron formas geométricas, pero sin una secuencia compositiva y sin ritmo. La desproporción es evidente, aunque no se trate de una propuesta figurativa.

El único eje de referencia de esta pieza es la vertical que cae a plomo en su costado derecho, mientras que en el lado izquierdo se localizan los elementos formales: el brazo extendido y el mundo, lo que desequilibra totalmente la obra.

Dentro de lenguaje moderno, esta pieza no se le puede encajar en estilo alguno. Se trató de hacer una propuesta con base en la geometría, pero el uso indiferente de líneas curvas y rectas no esclarece ni facilita el recorrido visual. La cabeza goza de un lineamiento en curvas, mientras que el torso lo hace en rectas, para rematar con un gran hueco curvo del brazo hacia los pies. Para resolver el problema de equilibrio físico, la figura se ha anclado reforzada con cuatro prolongaciones, una en cada cuadrante a manera de raíces, y de esta forma se le consiguió dar estabilidad a la pieza, misma que reposa sobre una base redonda y una pequeña zapata de la misma forma. El zócalo cuadrado que le construyeron alrededor es desatinado, no sólo por la forma incoherente con el resto sino por que es un sinsentido, en pequeño escalón que, además de no tener ninguna utilidad, se está desquebrajando.

Los modelistas debieron de haber estudiado composición en la escuela a la que asistieron, pero también de haberse referenciado con propuestas de escultura moderna que hoy en día es accesible desde cualquier parte del mundo, pues curioseando un poco sobre escultura contemporánea se pueden ampliar horizontes, y desarrollar, enriquecer y motivar la creatividad, de tal forma que lo que se construya funcione visualmente y no se convierta en una de tantas invasiones visuales que tenemos en nuestro espacio público.

Que mejor que un taller para experimentar, codearse con la prueba-error, y equivocarse y volver a intentar.

Desgraciadamente el arte público, así como la obra pública, se hace al capricho del gobernante en turno, quien no tiene –por lo general- idea ni de arte ni de obra pública. No hay proyectos previos, no hay propuestas alternativas, se instala algo, se pone la placa con el nombre de la autoridad en grande, y se toma la foto. Eso es lo que importa. El resultado y su impacto social es irrelevante de acuerdo con un Presidente Municipal que en sus intentos por transformar nuestro Centro Histórico no hizo más que fracturarlo e ignorar la carga histórica que éste encierra.

Para la elaboración de escultura se necesita la formación de un escultor como disciplina con todos los elementos materiales y conceptuales que implica y con una formación que cubra los aspectos relacionados con el espacio publico, es decir, conocimientos de urbanismo, de paisaje, de ciencias sociales, medioambientales, etc.[2]

[1] https://www.statuspuebla.com.mx/2010/03/08/mujer-fuerza-que-mueve-al-mundo/

[2] Ros Vallverdú, Jaume. “L’Escultura en l’Espai Públic”, 2006, manuscrito en propiedad del autor. (traducción de la autora).