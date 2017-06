La victoria de las enfermeras en Chiapas

“…Nos sentimos contentas por que hoy nuestras compañeras empiezan a comer y frenan el castigo impuesto a sus cuerpos, nos alegramos porque sabemos que no estarán expuestas a más daños a sus organismos., agradecemos la solidaridad manifestada a nuestra causa a los diferentes referentes, tanto a nivel local con la valiosa presencia de la Sociedad Civil que a diario los vimos en nuestro campamento de la dignidad y nos dieron la razón de seguir en la resistencia. Agradecemos a todas las organizaciones no gubernamentales su respaldo, agradecemos el respaldo de los diversos políticos que antepusieron la solidaridad a la justa lucha que a los colores de sus partidos. Agradecemos a todos los colectivos de nuestra patria que se manifestaron públicamente en sus entidades, un saludo a todas las organizaciones no gubernamentales por el apoyo proporcionado de una manera desinteresada y que fue el pilar de la fuerza que llegó de afuera, agradecemos la intervención de los diferentes altos comisionados de la ONU que abrieron sus puertas y nos escucharon y desde el exterior de la patria fijaron su posición de apoyo, gracias a todas la familias de México que subieron a la red sus saludos y solidaridad, tenemos mucho que agradecer porque esto nos demostró que no estamos solas, que nuestra causa es justa y sobre todo que es humana.