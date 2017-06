Gali también critica el Sistema Penal y anuncia perros para revisar usuarios del transporte

El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, se sumó a las críticas contra el Sistema Penal Acusatorio, asegurando que la libertad que pueden obtener de manera fácil los delincuentes que son detenidos, propicia que al estar nuevamente en las calles reincidan.

El mandatario estatal adelantó, en una entrevista que varios medios le hicieron esta mañana, que en la Angelópolis se planea establecer revisiones aleatorias con perros entrenados, a los pasajeros del transporte público, para detectar la posesión de armas o drogas e inhibir los asaltos.

“El Sistema Penal Acusatorio desgraciadamente continúa con esas deficiencias de origen, con esas lagunas, que permite, como todos saben, la salida de los delincuentes. En Puebla se anunció desde el sexenio pasado, con Rafael Moreno Valle de más de 2 mil delincuentes que habían regresado a la vida común y nosotros lo que necesitamos es fortalecer, cambiar ese artículo 19 y lo que hemos platicado con los diputados federales, lo que estamos haciendo con esta Conago ya con el presidente (Miguel) Mancera es pedir que los diputados que entran en septiembre tengan un periodo extraordinario que se realice en junio para que pueda analizarse este cambio de articulado (sic) que tengamos una ley de protección realmente donde no se permita que los delincuentes rápidamente salgan a la calle”, manifestó Gali.

Y abundó: “no es un pretexto pero es una situación difícil, más el robo de combustible que estamos combatiendo de manera directa y enérgica para precisamente combatir la delincuencia”.

Sobre los resultados de la estrategia de combate a la delincuencia, el titular del Poder Ejecutivo expresó:

“No estamos contentos, a pesar de estar por debajo de los niveles delincuenciales de otros estados, lo dice el Consejo de Seguridad Nacional, sin embargo repito, son dos temas importantes que estamos trabajando y no vamos a quitar el dedo del renglón”.

Indicó que en la propuesta que ha trabajado la Conago, explicó que “se incluye la prisión preventiva, lo que queremos es que no salgan libres y también esta ley de derechos humanos, que es mucho muy respetable, los derechos humanos tanto de las víctimas como de los delincuentes, pero también es muy difícil, me dicen las víctimas, porque yo he estado en Ministerios Públicos trabajando, con el Sistema Penal Acusatorio, con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con magistrados, con jueces, porque desgraciadamente cuando en las televisoras cuando se pasa en los medios de comunicación las fotos, pues salen con una banda negra, y esto es por protección a los derechos humanos, sin embargo, como no los reconocen otras víctimas, pues también ya es más fácil que salgan a la calle”.