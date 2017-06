Maribel Carrasco: un buen texto teatral sí es un factor de cambio entre niños y jóvenes

Creo en el poder de las palabras y la escritura, creo profundamente que la escritura sí es un factor de cambio, que es importante dentro de la infancia y la juventud, porque creo también que un buen texto sí les impacta, afirmó la dramaturga, actriz y diseñadora de vestuario Maribel Carrasco, quien es homenajeada como parte de las 25 Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericano.

Hasta el sábado 10 de junio, en el Espacio 1900 y otras sedes alternas, la dramaturga dedicada por entero a la escritura de teatro para niños y jóvenes, sentenció que en “México el espacio que se le da al teatro de niños y jóvenes es cada vez más valorado”, y que de manera personal le daba gusto ser parte de ello.

“Comencé a escribir cuentos en la escuela, mis compañeros me pedían historias, así que las escribía y las cobraba”, contó al impartir la conferencia inaugural Tener el mar adentro.

Explicó que en su caso, cada texto que escribe parte de una imagen, ya que estas pueden ser evocadoras para construir un universo. En ese sentido, consideró que la humanidad necesita de historias y que la pregunta reside en cómo construirlas para los niños y los jóvenes desde un punto de vista evocador, desde un lugar desde el que se sientan identificados con la escritura.

Carrasco agregó que esa pregunta se convierte en un impulso, sobre todo frente a la realidad que no tiene nada de ingenua ni de inocente, en donde el caos es evidente y los niños no son ajenos a ella, ya que transitan ahí.

“Ellos no son ajenos al curso dramático de la vida, pues pelean todos los días contra el vacío en que se encuentran. No podemos soslayar el presente convulso, en el que a pesar de los derechos humanos, de los decretos gubernamentales proteccionistas, ser un niño o joven en México no sólo significa no tener voz, sino ser considerado ciudadano de segunda, estar en riesgo, con la posibilidad de morir o desaparecer en impunidad”.

Por ello, consideró Maribel Carrasco, miembro del Diplomado Nacional de Literatura que convoca el Instituto Nacional de Bellas Artes, el teatro no puede ser ajeno: “No les podemos decir que la violencia no existe, que el mundo es seguro y se resuelve con una varita mágica”.

Esta realidad, añadió, ha impulsado un teatro tenaz y complejo, provocador, que es más cercano a un público que exige lecturas profundas, que llama a la creación de una narrativa escénica que hable de sus expectativas y temores.

Continuó que hay un teatro lleno de imaginarios que ofrecen una visión alternativa a su tiempo, con “mundos más profundos, simbólicos y verdaderos, en los que se planteen la posibilidad de que no todo está perdido, que son posibles el cambio y la transformación”.

Para Maribel Carrasco los niños y jóvenes son un público presto a la atención, a la provocación de nuevos lenguajes, y más perceptivos a las convenciones teatrales que el adulto. Incluso, sostuvo que frente a la vivacidad del público infantil y juvenil es común que los artistas y los dramaturgos son los primeros que se censuran y subestiman la capacidad del espectador joven.

“Los niños guardan argumentos en sus ojos. Son portadores de una memoria milenaria, nacen con códigos estéticos, con los medios para que nos reconozcan e interpreten su realidad. Hasta qué punto nos detenemos a experimentar por el hecho de subestimar al público por prejuicios o autocensuras. Hasta qué punto las propuestas están a altura de esas exigencias. Estamos o no al corriente de los impulsos del público joven que tiene información”, cuestionó ante sus pares.

Por último, refirió que en su caso al escribir plantea una historia en la que los protagonistas tienen edades van de los ocho a los 11 años, o de los 12 en adelante. En estos textos habla de lo familiar tocando otras cuestiones sociales e incluso políticas, pues los chicos también están inmersos en ellas. “No planteo decirles cómo es la vida, sino compartirles como es una visión del mundo”.