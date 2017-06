Alonso pide mesura a adelantados de PAN en Puebla, pero no se pronuncia sobre RMV

Mientras Rafael Moreno Valle Rosas encabeza una gira permanente en todo el país rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo, demandó a los panistas de Puebla, en su calidad de Secretaria General del partido, no adelantarse y respetar los tiempos del proceso electoral.

“Hoy por hoy no hay candidatos, quien vaya por la vida diciendo que es el bueno, que ya le dijeron que él va a ser, que tiene la bendición o como le quieran llamar: mienten. No hay candidatos, no estamos en los tiempos de que haya candidatos y por eso precisamente hacemos un llamado a la mesura”, manifestó en conferencia de medios.