Iniciativa privada impulsa a rectores para combatir la corrupción en Puebla

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso que los rectores de las universidades públicas y privadas más importantes del estado integren la comisión que se encargará de integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de que no se infiltren perfiles cercanos al aparato de gobierno.

En conferencia de medios, Montiel explicó que seis rectores aceptaron participar en la convocatoria que lanzó el Congreso de Puebla para formar parte de la comisión de selección, por lo que se registrarán como candidatos antes de que venza el plazo para la recepción de documentos el viernes próximo.

El CCE impulsa a Alfonso Esparza Ortiz, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); a Rashid Abella Yunes, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Puebla; a Fernando Fernández Font de la Universidad Iberoamericana (UIA); a Emilio José Baños Ardavín, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); José Mata Temoltzin de la Universidad Anáhuac; y a Job Cesar Romero Reyes de la Universidad Madero (UMAD).

Montiel expuso que la importancia del Comité Estatal de Participación Ciudadana estriba en que sus cinco integrantes ostentarán de manera rotativa la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción.

Si no garantizamos que este sistema empiece con el pie derecho (garantizando la participación de la sociedad) en dos años o un año vamos a estar sentados aquí, nuevamente, quejándonos de un sistema que no funciona, que está cooptado por las autoridades y no cumple la función para la cual fue creado, advirtió.