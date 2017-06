Designación de CEDH no debe ser reparto de cuotas: FH

Aunque advirtió que no avalará ningún reparto de cuotas ni de espacios, la diputada perredista, Floria María Hernández Hernández consideró que la designación de los integrantes del Consejo Consultivo y del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) podría ser de manera apresurada porque no han sesionado las comisiones encargadas de ese proceso.

Ello, dijo, porque los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; y la de Derechos Humanos, Ignacio Ramírez Sánchez y Dulce María Mastranzo Corona, respectivamente, no han convocado a reunión de trabajo para elaborar el dictamen correspondiente.

“Se tendría que hacer de manera muy apresurada (para que esté lista la sesión del 8 de junio), pero creo que tenemos que platicarlo ampliamente para determinar quién es la persona que va a ocupar ese espacio, pero hasta ahorita no hay reunión de comisiones. En mi caso no me han invitado, solamente se dio las entrevistas y no se ha tocado más el tema, no he sido convocada para tratar ese tema”, explicó.

En su calidad de integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que deberán dar sustento jurídico a la determinación que adopten en la conformación del resolutivo y elijan a los mejores perfiles para esos cargos.

“Ya vimos los sinodales que dejaron hecho sus recomendaciones desde el punto de vista de ellos como catedráticos, esperamos que se tomen en cuenta porque no nos gustaría que en el Congreso pase como lo que ocurre en las elecciones, se lleva a cabo solo para legitimar las cosas y eso es muy peligroso, porque no es una práctica que la sociedad quiere”, puntualizó.

Por ello, la diputada perredista exigió que la elección del presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la CEDH no se conviertan en un reparto de cuotas y se respete la división de poderes; de ahí que estará al pendiente del proceso.

“Nos dimos cuenta cuál fue el desempeño de cada uno de los participantes y que quede el que deba quedar y no el que venga por la mano de alguien. He creído siempre en la separación de poderes y eso no solo tenemos que creerlo, sino que llevarlo a la práctica, pero también repartirse las cuotas no creo que sea la mejor decisión, sobre todo tomando en consideración lo grave que está pasando en el país y me refiero a las elecciones de ayer (domingo), es un lamentable acontecimiento que no se respete la voluntad del pueblo y esto no abona para una verdadera democracia… por eso estaremos al pendiente para tratar en lo posible que las cosas se realicen conforme a Derecho y a las entrevistas que se dieron con todos los aspirantes, porque no nos gustaría que solo se viniera a legitimar un proceso, eso no es lo conveniente ni lo sano”, acotó.