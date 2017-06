Es la hora de la voz de los pueblos

Con esa consigna el Congreso Nacional Indígena dio nombre a su reunión para integrar su Concejo Indígena de Gobierno, darse una guía de su trabajo para el próximo periodo, acercarse a otros sectores del pueblo explotado y violentado por el sistema y escoger dentro de sus militantes a la mujer nahua del sur de Jalisco, María de Jesús Patricio quien ya es su vocera y candidata durante las elecciones de 2018 en México.

Es una consigna para mantener un diálogo entre los que luchan desde abajo y a la izquierda en todos los sectores del pueblo trabajador, indígena y mestizo, rural y urbano, que con su resistencia y rebeldía hace una labor de desmontar el poder de los de arriba y por generar formas de autogobierno, autónomas, con proyectos propios, anti patriarcales y armónicas con la Madre Tierra.

Así se pone al viento la necesidad de luchar con la decisión de vencer la larga noche de tormenta y guerra contra los pueblos en México.

Es un propósito justo que se despliega en un zona de militarización y paramilitarización como forma de gobierno de la oligarquía, de reforzamiento de los pactos con el gobierno estadunidense y sus Comandos Norte y Sur para el control de territorios, mercados y recursos.

Es un contexto enviciado por la violencia impune del negocio criminal capitalista el lícito y los ilícitos, ensuciado por el dominio mediático y la corrupción de las formas falsas de “democracia” de expresión, elecciones, justicia y atención a las víctimas de los cientos de miles de muertes, desapariciones, desplazamientos, extorsiones, feminicidios, censuras.

Este año hemos tenido ejemplos que algunos llaman de estoicismo o heroicos de quienes resisten como las enfermeras y maestros chiapanecos, las comunidades serranas de Puebla contra los megaproyectos de hidroeléctricos y mineros, las muchas organizaciones y comités comunitarios que defienden el agua, los trabajadores de transnacionales que ven su problema como parte de los problemas comunitarios en algunas automotrices, cerveceras, minas y trabajadores al servicio del Estado. Igual de ejemplar es la perseverancia de las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados y de las decenas de grupos de familiares que buscan a sus hijos en las miles de fosas que horadan el corazón de México.

Además de perseverancia, se necesita de la audacia y creatividad que jóvenes y viejos, mujeres, grupos culturales, medios libres y periodistas honestos le ponen como aporte a cada movimiento anticapitalista y al sistema de exclusión de la voz de nuestros pueblos. Ni se diga de quienes ya son autogobiernos y se defienden por ellos mismos en Cherán y más lugares de Michoacan, de Oaxaca, Chiapas, de Sonora y de Guerrero.

Sin embargo, aunque hay que superar el sentido libresco o académico que algunos le dan, se necesita mucha más formación para la lucha: que las herramientas y recursos de la ciencia y el arte estén en manos de quienes luchan desde sus comunidades, barrios, centros de trabajo, estudio y vida. Formarse en la cotidianidad de las luchas, y en la cotidianidad del estudio colectivo, en el debate respetuoso y en el intercambio de pensamientos, sentires y experiencias.

Sólo se rompera la dependencia en algunos sabios y héroes, si aprendemos todos de todas y todos. Habrá conducción y camino común o por lo menos convergente a nuestras acciones.

La voz de los pueblos es y será más libre, firme, clara, honesta, combativa, sabia, diversa y alegre.

La creación del Concejo Indígena de Gobierno para México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 28 de mayo de 2017: En el auditorio del Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas, concluyó hoy la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. Después de dos días de trabajos a puertas cerradas, el Congreso Nacional Indígena (CNI) presentó a los 71 miembros del recién formado Concejo Indígena de Gobierno (CIG): mujeres y hombres de los diferentes pueblos, naciones y tribus que componen al CNI. Ahí dieron a conocer a la vocera del CIG, que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales de 2018: María de Jesús Patricio Martínez, de Tuxpan, nahua del sur de Jalisco.

Los resultados durante los dos días fueron: los propósitos y estrategias del CIG; el funcionamiento y la organización del CIG; y su vinculación con otros sectores de la sociedad.

La voz de varios concejales interpretó la creación del Concejo Indígena de Gobierno al final de la jornada:

“Antes de la conquista no había Concejo Indígena de Gobierno. Veinte años nos tomó conocernos, escucharnos, mirarnos, los pueblos indígenas que durante cinco siglos estuvimos en resistencia y llegamos a esto. O sea que se trata de un alzamiento indígena. El alzamiento indígena más grande de la historia de México. Y es no violento. Repito: no violento”, dijo un nahua de Puebla.

Lo que se busca con la creación del CIG, no es dar una “solución mágica” a los problemas del país, indicaron las y los concejales y vocera en su primera conferencia de prensa, “el llamado es a organizarse desde los pueblos, a proponer desde los pueblos cómo quieren vivir”, precisaron.

Con el surgimiento del CIG y la designación de su vocera que participará en las elecciones presidenciales del 2018, “no le estamos ofreciendo a los pueblos a alguien que no hayan elegido”, expresaron representantes de la tribu Yaqui, “a diferencia de los partidos políticos y sus decisiones cupulares, aquí las bases han decidió por medios de las asambleas”, añadieron. “Como concejales no buscamos cargos políticos; solo impulsamos las propuestas de los pueblos que siempre han estado, pero que no habían sido escuchadas”.

Representantes del istmo de Oaxaca argumentaron sobre la riqueza de la existencia del CIG, que no solo va dirigida a comunidades indígenas, sino que está en una etapa de vinculación, “sumando a las diferentes luchas por la vida”.

“La solución no está en una sola persona. Este es un camino que comienza y es un camino colectivo”, indicaron representantes del pueblo zoque de Chiapas.“Los de arriba pueden decir lo que quieran, la historia no ha terminado todavía”, sentenciaron.

“Vamos por todo, pero no por el poder corrupto que destruye los recursos naturales y los pueblos”, aseguraró una representante de Campeche.

Se trata de “invitar a organizarse, de articular las luchas, de intercambiar experiencias, de reconstruir el tejido social, de reformar el rumbo de la vida en México, porque somos parte también de este país”, dijeron concejales de la tribu Yaqui.

“Sus leyes y reformas son hechas para explotarnos”, expusieron con respecto a las reformas neoliberales del ejecutivo estatal Peña Nieto. “Queremos levantar un nuevo país, donde haya democracia libertad y justicia; no estamos viendo arriba, estamos viendo abajo, a los pueblos, donde vemos que si hay con quienes y con qué levantar este país”, aseguraron.

Cuando en un futuro hijos y nietos vean cómo respondió la actual generación ¿qué nos dirán?: “gracias porque lucharon para que tuviéramos agua, tierra, bosques; o nos dirán que tuvimos miedo y que solo pensamos en nosotros”, cuestionó en momentola vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez. Mujer nahua de 57 años dedicada a servir desde la medicina alternativa en su comunidad y su región, además de ser defensora y organizadora de la resistencia indígena.

Solidaridad con el pueblo Wixárika

En el mismo acyo ell Subcomandante Insurgente Moisés, fue el encargado de manifestar este día la solidaridad del CNI y EZLN, con el pueblo Wixárika de Jalisco, por el asesinato de dos de sus integrantes, “estamos juntos, su dolor y su rabia son nuestros”, afirmó el jefe zapatista. “La riqueza de sus tierras es ambicionada por el capital”, el crimen fue llevado a cabo por sicarios de la delincuencia organizada en complicidad con los malos gobiernos y empresas, informó Moisés. “Exigimos la desmantelamiento del cartel Jalisco Nueva Generación, y la salida de capitalistas que buscan apropiarse de los territorios del pueblo Wixárika”, demandó el rebelde chiapaneco a nombre del Congreso Nacional Indígena.

Finalmente, el CNI anunció que el próximo 12 de octubre de 2017 se llevará a cabo la primera reunión del Concejo Indígena de Gobierno, en el Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas y en los caracoles zapatistas, a la cual todas y todos aquellos que estén interesados están invitados.

(Con notas de Radio Zapatista y POZOL COLECTIVO y Medios libres)

“No ofrecemos una solución mágica. Estamos invitando a que nos organicemos desde abajo”.

MARÍA DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ

MUJER NAHUA RESPONSABLE DE CASA DE MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA Y ALTERNATIVA,

TUXPAN, SUR DE JALISCO.

VOCERA Y CANDIDATA PROPUESTA A LA PRESIDENCIA POR EL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-MÉXICO.

