Policías y personal del Juzgado Sexto embargan oficinas del SUTISSSTEP por laudo laboral

Por un laudo laboral cercano a los 2 millones de pesos ganado en contra del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTEP (SUTISSSTEP), la mañana de este viernes el juez Sexto en Materia de Amparo dictaminó el embargo de las oficinas para pagar los salarios retenidos por despido injustificado de las secretarias Denny Aparicio López y Susana Hernández García.

Lo anterior en cumplimiento de la ejecutoria emitida por la Autoridad Federal dentro del juicio de amparo indirecto número 435/2017-VI, de fecha 7 de abril del año en curso, la cual venció el pasado jueves 25 de mayo.

Alrededor de las 8 horas, tres patrullas de la policía estatal con una decena de agentes y representantes del juzgado se apersonaron en las instalaciones ubicadas en la 18 Sur 502A, en la colonia Azcarate.

En entrevista, el secretario general sustituto, Abraham Pérez Rojas, acusó que el conflicto laboral con las ex trabajadoras, quienes también deberán ser reinstaladas en sus cargos, se debió a una negligencia de la ex dirigente Susana Isabel Andrade Solís.

“Susana sabía de la situación y se calló, lo ocultó a la base trabajadora, y hoy los recursos que son de todos están en riesgo por su culpa”, señaló.

Esto luego de documentar que el problema se suscitó desde el año 2011, dentro del periodo de administración de Andrade Solís, de acuerdo al número de expediente D-3/309/2011.

Asimismo dijo que tratará de llegar a una conciliación con las agraviadas en beneficio de ambas partes.

Pérez Rojas informó que a pesar que se llevaron las elecciones la semana pasada, las oficinas continúan bajo su control hasta que alguno de los contrincantes cuente con la toma de nota.

Explicó que debido a la serie de irregularidades que se dieron durante cinco convocatorias para el nombramiento del nuevo comité sindical, el proceso se encuentra impugnado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Por lo anterior, confirmó que no es legal la designación de la enfermera Alejandra Castillo Camacho como nueva secretaria general del Sindicato del ISSSTEP, pues estuvo plagada de irregularidades.

Mientras que la parte opositora dijo la encabeza el médico Isauro Rendón Vargas, ex alcalde de Tepeaca, con registro de planilla única.

De acuerdo a laudo laboral ganado –en poder de esta casa editorial- la Junta Especial del Juzgado Sexto de Distrito “hace suyos todos y cada uno delos razonamientos lógico-jurídicos esgrimidos y en tal virtud, y para darle celeridad al presente procedimiento, se señala las 12 horas del día 25 de mayo de 2017 para que tengan verificativo la reinstalación de los actores Denny Aparicio López y Susana Hernández García”.

Además señala que se le deberá restituir a cada una en promedio 900 mil pesos por concepto de salario retenido desde el tres de febrero de 2009 a la fecha, es decir, desde hace ocho años.

“En caso que no se les restituya en sus puestos de trabajo ni se le pague la cantidad antes señalada, embárguensele bienes que la garanticen, debiendo ser depositados en términos de Ley”, advierte.