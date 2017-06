Por sus pifias, Lozano debe irse del gabinete: BLADP

La Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP) consideró que la serie de pifias cometidas por Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobernador Antonio Gali, como dar por desaparecido al alcalde de Palmar de Bravo, deben llevar a su salida del gabinete, ya que sus declaraciones públicas solo generan desconcierto entre la población civil.

“Se sabe que el señor Lozano Alarcón solo es un esbirro, un testaferro, un personero del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y que se encuentra en el gobierno del gobernador José Antonio Gali Fayad solo para vigilarlo y presionarlo para que el mandatario haga lo que quiere su anterior jefe”, expresó Juan de Dios Varela Marino, presidente de la BLADP.

En esa lógica, el litigante indicó: “Es evidente que el nivel de desinformación del señor Lozano genera incertidumbre y por eso debe irse del gabinete, no es la primera vez que comete este tipo de errores, porque su interés es ser un cortesano de palacio, un tuitero estrella y una cara más de las revistas de sociales”.

Varela Marino recordó que el pasado miércoles el también vocero del gobierno estatal afirmó ayer que ignoraba el paradero del edil y hasta adelantó que, si era necesario, se pediría a la Interpol que lo buscara; sin embargo, el edil Pablo Morales Ugalde apareció en el mismo acto en el que estaba el también senador con licencia e incluso dio una entrevista a pocos metros de distancia.

Según dio a conocer esta casa editorial, en una entrevista que varios medios le hicieron en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo (PED), Lozano Alarcón informó que en la más reciente revisión de gasolineras en el llamado “triángulo rojo” las autoridades hallaron que siete de esos expendios vendían combustible hurtado y que dos de esas se ubican en Palmar de Bravo.

Enseguida dijo que se había enterado por los medios de que el alcalde no se había presentado a trabajar en su ayuntamiento desde el lunes pasado.

Incluso el también vocero del Poder Ejecutivo poblano no descartó que la FGE estuviera investigando a Morales Ugalde: “Si es necesario pediremos el apoyo de otros estados o hasta del extranjero, la Interpol, estamos suponiendo cosas que aún no ocurren, no puedes ausentarte de tus funciones, por eso hay una Ley de Responsabilidades Administrativas”; sin embargo, a los pocos minutos y a unos 10 metros de distancia se apersonó el munícipe, quien negó haber abandonado sus responsabilidades y estar vinculado a los huachicoleros.