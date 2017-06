Reclama esposa del ex alcalde de La Resurrección a Gali y Banck encarcelamiento de Leonardo Báez

La esposa del ex alcalde de La Resurrección y ex preso político del morenovallismo, Maribel Romero, reclamó al gobernador Antonio Gali Fayad y al alcalde Luis Back Serrato el encarcelamiento de Leonardo Báez Serrano, quien se encuentra proceso por delitos que no cometió.

A pesar del fuerte dispositivo de seguridad, Maribel burló a los guaruras del mandatario estatal hasta lograr acercarse a Gali Fayad, a quien textualmente le dijo: “gracias por encarcelar a mi esposo, mis hijos se quedaron sin padre por un año”.

La mujer ofreció una entrevista a los medios de comunicación que cubrieron este jueves la puesta en marcha del sistema de seguridad alimentaria “Puebla Comparte” que se efectuó en la explanada de la iglesia de la junta auxiliar.

También demandó mayor seguridad para La Resurrección, sumida en los robos con violencia, la falta de empleo y obra pública.

Tras año y medio en prisión y el pago de 37 mil pesos de fianza fue puesto en libertad en abril de 2016 el ex presidente municipal de La Resurrección Sabino Leonardo Báez Serrano del penal de San Pedro Cholula, en donde estuvo recluido por una serie de delitos por oponerse a las reformas a la Ley Orgánica Municipal.

En el comienzo de su gestión, Báez Serrano fue el primer presidente en Puebla en dar la batalla legal para que las juntas auxiliares conservaran el registro civil cuando interpuso el amparo número 1558/2014 en el juzgado Noveno del Distrito.

Con dicho recurso defendió los usos y costumbres y la identidad de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Posteriormente, Leonardo Báez creó la asociación civil JAMAC (Juntas Auxiliares por México AC), figura bajo la cual se pretendió gestionar recursos federales para las comunidades agremiados a esta agrupación, situación que fue criminalizada por las autoridades municipales y estatales.

Esto le costó la libertad al ex alcalde, quien fue encarcelado el 19 de octubre de 2014 tras la denuncia presentada por el gobierno capitalino por los delitos de uso indebido de funciones y resistencia a particulares, por los que pagó una fianza de 30 mil en el primer caso y 50 mil pesos más por el segundo.

Su cargo fue ocupado por Maximino Tetla Cacaxo, quien asumió formalmente la responsabilidad de alcalde interino de La Resurrección.

En la última declaración pública de Leobardo Báez pidió al gobierno de Banck que sea imparcial, pues al ex alcalde de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, no se le obstaculizó el regreso a sus funciones como edil subalterno.

Arguyó que más del 80 por ciento del total de La Resurrección avalan su reincorporación como alcalde auxiliar.

A su salida de prisión, informó que fundó la Unión Nacional de los Pueblos para rescatar a las juntas auxiliares en defensa de la identidad y usos y costumbres de sus comunidades.