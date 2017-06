Rechaza el priista Ricardo Urzúa que el PAN impulse su candidatura a gobernador

Al declararse listo para competir por la candidatura del PRI al gobierno de Puebla, el senador Ricardo Urzúa Rivera rechazó las versiones extraoficiales que vinculan su postulación al ex mandatario local del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, pues aseguró que no forma parte de su grupo político ni fue uno de los “beneficiados” de ese sexenio, aunque aclaró que tampoco es su enemigo.

“Yo no soy un morenovallista (…) yo no tengo complicidad con él, sin embargo, hemos sido respetuosos. No somos amigos pero tampoco somos enemigos y eso nos permite, de alguna manera, cada quien hacer su trabajo, estar en diferentes canchas y hasta ahí”, destacó.

Aprovechando una visita a la capital poblana, el legislador oriundo de la Sierra Norte de Puebla convocó a una conferencia de medios para hablar de sus aspiraciones ante la cercanía del arranque del proceso electoral, programado en noviembre próximo, así como de los posibles aspirantes del partido en el poder, el PAN, a quienes evitó criticar.

El senador propone al partido definir a un candidato de unidad

Ricardo Urzúa consideró que la fuerza de su proyecto político se encuentra en la buena relación que mantiene con todos los grupos internos del Revolucionario Institucional, así como en las simpatías que ha generado su aspiración dentro del grupo parlamentario del PRI en el Senado, situación que a su parecer le permitiría convertirse en candidato de unidad.

– ¿Su cercanía con Moreno Valle podría restarle puntos entre los priistas que han señalado un intereses del ex gobernador de meter mano en el PRI rumbo al 2018? –cuestionó un reportero.

– Mi relación con Moreno Valle es una relación respetuosa, no somos amigos y no somos enemigos, yo nunca he sido beneficiado del morenovallismo. Yo entré como diputado local cuando él asumió la gubernatura del estado, pueden ver mis votaciones en el Congreso local, yo estuve en desacuerdo con el presupuesto del Museo Barraco, yo estuve en desacuerdo con la privatización del Soapap, con muchas reformas y mis votaciones se pueden ver, ese los puede dar una claridad de que yo no soy un morenovallista –destacó.

Ante la propuesta que enarbola Juan Carlos Lastiri Quirós, otro de los interesados en competir por la gubernatura a través del tricolor, de definir al postulante mediante una consulta a la base, manifestó su oposición a ese método porque provocaría la división del partido.

“El reto que tenemos los priistas es lograr un candidato de unidad y que todos trabajemos comprometidos sobre la base de un acuerdo”, enfatizó.