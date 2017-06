INCERTIDUMBRE E IRRITACIÓN

La moneda está en el aire en el estado de México. Aunque en sólo dos: Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, serán los que festejen o sientan el frío y la temblorina de la derrota. Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda están descartados. No obstante, la panista tendrá su premio de consolación con una senaduría y otras posiciones para su familia (algo muy arcaico) y Juan podrá ser líder perredista aunque se le achacará muy rápido su sentencia que iba a ganar y más el no haber declinado en favor de la izquierda.

Las encuestas, buenas o malas, dan un empate a Morena y el PRI. Pero las mediciones no toman en cuenta algunas variables que pueden cambiar la votación.

Ellas son las siguientes.

Los negativos de Peña Nieto son del 78 por ciento, de Eruviel Ávila del 65 por ciento y más del 50 por ciento de entrevistados dicen que jamás votarían por el tricolor.

Hay 3 millones de “milénicos” que se informan por redes y no por impresos o televisión, los cuales han estado más atendidos por el grupo de Delfina, por eso la desesperación de Jorge Ramírez Marín de que Morena no reportó sus cuentas por este medio. (Por cierto, es un absurdo que Ramírez hable de corrupción y transas, siendo que al encabezar Sedatu, las casas que construyó para los damnificados en Guerrero por los huracanes Ingrid y Manuel, la inmensa mayoría se cayeron o quemaron. ¡Calidad ética!)

Algunos estudios dicen que la elección está tan caliente que saldrán a votar del 50 al 60 por ciento del electorado, lo que hará que el PRI pueda ser derrotado, ya que dicha agrupación basa su triunfo en su voto duro y el acarreo para ganar, no en la participación.

No sólo el PT ya declinó a favor de Gómez Álvarez, sino que el Movimiento Ciudadano, quien no lanzó abanderado a la gubernatura, seguramente se inclinará por Morena. Y sabemos que una buena cantidad de perredistas, incluidos Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, y Pablo Gómez- sin parentesco con Delfina-, entre muchos otros dirigentes ya se fueron por el voto útil. De igual manera algunos que participan en las filas de izquierda radical, como anunció David Cilia en una comunicación abierta.

Una buena cantidad de votantes por el albiazul y los negroamarillos, que saben perdida la contienda, a la hora de emitir su sufragio lo harán por el PRI, aunque en mayor cantidad por Morena, ya que son opositores del tricolor.

El apoyo, tan criticado por la izquierda tradicional, del SNTE a Delfina, traerá dos cuestiones: que el Panal, donde el presidente, Luis Castro Obregón es un ente decorativo, se divida y que miles de los profesores ya capacitados para cuidar las urnas estén de parte de los morenazos.

En este último asunto radica uno de los problemas centrales de toda elección: si los opositores al PRI no cuentan con el número suficiente de vigilantes de casillas, el fraude puede darse con mayor amplitud.

Hace poco el analista Jorge G. Castañeda, señaló que una nueva trampa priista es comprar la credencial y retenerla o romperla para garantizar que a quien antes se le dio un apoyo, no asista a las urnas y pueda favorecer, a escondidas, al rival (El Financiero, 24 de mayo). Lo que muestra el nerviosismo y la incertidumbre del tricolor.

Obviamente la famosa tarjeta rosa, invento que intenta captar al mayor número de votantes, las mujeres, se hará efectiva, dicen los operados del antes partidazo, únicamente si gana el primazo Del Mazo.

Las más recientes encuestas en Nayarit y Coahuila (Reforma), donde se afirma que obtendrán la victoria los contrarios al partido oficial, Antonio Echevarría y Guillermo Anaya, respectivamente, trae como resultado que Enrique Peña Nieto esté más nervioso y Enrique Ochoa Reza tenga listas sus maletas para irse. Amén que estimulará a los opositores al priismo.

En un reciente video de la Organización Nacional Anticorrupción, donde aparecen Clara Luz Álvarez, Ernesto Villanueva, Carlos Gidi, Enrique Galván Ochoa, Sergio Aguayo, Clara Jusidman, Javier Sicilia y Denise Dresser, se dan cifras como los gobernantes del estado de México están reprobados en casi todos los rubros (violencia, miseria, inequidad, etc.) y llaman a salir a votar, pero no darle un sola boleta electoral al PRI (Animal Político y Sin Embargo, 29 de mayo).

¿Vendrá el cambio tan necesario?

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44