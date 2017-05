Carece Mena de buen equipo; le ha llevado tiempo tomar decisiones: ASA

A Marco Antonio Mena Rodríguez le ha llevado mucho tiempo tomar decisiones, pues hasta el momento no se percibe un buen equipo, que conozca y que desempeñe bien sus funciones, ni con experiencia, aseveró el ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.

El ex priista y ex perredista apreció que es importante que el mandatario actual presente su Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021, pues la impresión de las personas “es que no ha habido actividad de las instituciones ni que se refleje en la sociedad”.

El político tlaxcalteca asistió a la toma de protesta de la nueva delegación de la Cruz Roja en Tlaxcala. Arribó al Teatro Xicohténcatl acompañado de su esposa María del Carmen Ramírez García, ex candidata al gobierno en 2004.

Luego de dirigirse hacia los reporteros para saludarlos y fotografiarse con la delegada saliente de la Cruz Roja, Martha Sesín, accedió a hablar sobre el panorama local: el gobernador “se llevó mucho tiempo en tomar las decisiones para elegir a su equipo, inclusive, todavía hay muchos cargos que son muy importantes dentro de las instituciones y que no han sido sustituidos. Eso no quiere decir que corran a nadie, pero que por lo menos ratifiquen” las titularidades de direcciones, expresó en torno a Mena Rodríguez.

El trabajo de gobernador –precisó– no es de un solo hombre, eso es un error; tiene que haber un buen equipo, que conozca y que desempeñe bien sus funciones, con experiencia. “Es lo que hasta este momento, por lo menos como tlaxcalteca, no percibo”, observó.

Además, el tiempo es más corto (pues su administración es de cuatro años ocho meses). “Ojalá ya se plantearan propuestas de largo plazo; se está a tiempo de que se defina con mucha claridad las áreas más importantes como educación, salud, vivienda, campo y seguridad”.

El gobierno de Mena inicia con crecimiento en inseguridad

A pregunta expresa, contestó que en materia de seguridad “estamos mal”, pues la población se queja de que cada vez hay más asaltos. Definitivamente –asentó– se tiene que hacer un esfuerzo más importante, sobre todo por la colindancia con otras entidades.

Planteó que es fundamental reconocer el trabajo de un policía, pero también que sea sancionado cuando lo haga mal. Recordó que en su periodo (1999–2005) existió la figura de “ciudadano simulado” para degradar públicamente al uniformado que cometía una falta.

Sánchez Anaya añadió que la generación de empleos bien remunerados y con seguridad social ayudaría a mejorar la seguridad pública, “sin lugar a dudas”, porque el problema tiene muchas facetas y una de ellas desencadena en que las personas participen en la delincuencia por falta de ingresos, pobreza y marginación.

En materia política, aseveró que para hacer un análisis o propuesta de 2018, se esperan los resultados de la elección del próximo 4 de junio en el Estado de México, “pero no porque gane uno ya se definió la elección presidencial, eso es mentira, pero es un indicador”.

Lamentó que las contiendas electorales de estos tiempos “ya no son entre partidos y adversarios políticos, sino de dinero; es, quién tiene más dinero y quién puede comprar más votos y quién puede hacer más obsequios”.

Pero hay un factor cuando el pueblo se decide, cuando ya está harto de lo que está viviendo, no hay dinero que alcance. “Finalmente, los ciudadanos reciben los regalos, las despensas y venden su voto, pero en el momento de sufragar hacen un ejercicio de voluntad política”.

Asentó que para 2018 lo único que está claro es que por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “va Andrés Manuel López Obrador”, el resto de los partido no ha decidido todavía. En el caso del Revolucionario Institucional (PRI), en términos reales, según las encuestas, no hay aceptación; “es natural porque se han tenido problemas económicos y cada vez aumenta la desigualdad”.

Posicionaría triunfo de Morena en el Edomex para 2018

Prefirió esperar los tiempos políticos para hablar sobre la sucesión de 2018 y realizar un análisis objetivo. Mientras tanto, insistió en que es más importante votar por un proyecto y por quien lo representa.

Sin embargo, consideró que los escándalos en torno a la diputada de Morena, Eva Cadena, y su repercusión en las aspiraciones presidenciales de López Obrador, son “guerra sucia y descalificaciones” por el buen posicionamiento de la candidata de este partido en el Estado de México, Delfina Gómez.

Dijo que espera que Morena se imponga en aquella entidad (lugar de nacimiento del presidente Enrique Peña Nieto). “Creo que hay una decisión muy clara en cuanto a tomar en sus manos lo que es el destino de esa entidad; se va a reflejar en las urnas”.

“Es tanto el recurso económicos que utiliza el PRI y aunque diga que no, es una elección de Estado, sí lo es e influye mucho en la gente”. Aunque precisó que su deseo es que Morena gane, anotó que “un segundo lugar es bueno” porque lo posicionaría para 2018.

Sobre la supuesta participación de brigadas priistas tlaxcaltecas en la jornada del 4 de junio en el Estado de México, lamentó que ello ocurra, pues son “un atropello” y significan un retroceso en el ejercicio democrático. Luego, irónico, respondió que los diputados federales y locales, así como senadores por Tlaxcala, “deben estar trabajando muchísimo para reelegirse” el próximo año.