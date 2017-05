Mejorar los salarios a clase trabajadora es el siguiente reto en Tlaxcala: STPS

Tras la generación de 4 mil 35 empleos con seguridad social de enero a abril de este año, la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Viviana Barbosa Bonola consideró que es necesaria la intervención de los actores involucrados en este tema para elevar los salarios de las fuentes laborales.

La funcionaria señaló que es necesario que en Tlaxcala se cuente con mejores salarios, por lo que ahora se entrará a una competencia de mercado y será la oferta y la demanda el factor primordial para elevar las condiciones salariales y de prestaciones para el personal, pues de lo contrario se irán a otro centro laboral que cubra las necesidades de la gente.

“El siguiente reto es mejorar los sueldos y salarios, me queda clarísimo, eso será con posterioridad, es algo que no tenemos que descuidar, creo que hemos marcado el paso y el ritmo, ahora no hay que perderlo, va a ser un reto, va a ser un desafío, seguir ofertando estos trabajos”, expuso en entrevista.

Barbosa Bonola agregó que para llegar a estas cifras en materia de empleo se requirió de la participación de todos los sectores, incluidas autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

La delegada de la STPS señaló que el segundo reto y desafío es que todos los centros de capacitación para el trabajo se encuentren a la vanguardia para preparar a la gente con las carreras, habilidades y aptitudes que demanda el mercado.

Viviana Barbosa consideró que no se registrará escasez de mano de obra en Tlaxcala mientras los indicadores señalen que siete de cada 10 personas se encuentran en la informalidad, aunque este tema también debe atenderse.

“Mientras tengamos esta estadística de informalidad en el trabajo de siete de cada 10 personas, tenemos todavía mucho en donde ocuparnos, tenemos mucho en donde la gente debe formalizarse y entrar a trabajar a un centro que reconozca el tema de la dignidad humana. Tener un trabajo digno y decente implica tener seguridad social, tener un trabajo informal implica seguir viviendo en un esquema de pobreza que nos arroja a la nada”, reflexionó.

Es de mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la generación de 4 mil 35 empleos formales de enero a abril de 2017 en Tlaxcala, lo que representa el 80.5 por ciento de las 5 mil plazas anuales que prometió el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en su campaña.

Barbosa Bonola señaló que fue un éxito la última feria del empleo que se registró en el municipio de Apizaco en la que se ofertaron casi 5 mil vacatntes, por lo que consideró que trabajo existe para los tlaxcaltecas.