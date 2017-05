La congruencia devuelve al pintor Alberto Ibáñez y lo lleva a exponer en Capilla de Arte UDLAP

Durante 25 años el pintor Alberto Ibáñez Cerda se ha mantenido activo en el arte. Pese a no haber nacido en Puebla ha desarrollado su obra en esta ciudad. En este tiempo se “ha mantenido congruente” con lo que dice y lo que hace en una postura que más que política ha sido ética. Por ello, frente a la crisis cultural del estado se ha mantenido alejado de lo gubernamental, de los proyectos que “se vendían como cultura”.

“No salí a denunciar. No soy tan activista como quisiera ser. Pero he puesto mi granito de arena desde mi trinchera: la pintura. Me da pena porque nunca habíamos estado tan mal en la cuestión cultural: el desmantelamiento ha sido desastroso“, dijo el pintor.

Agregó que ha estado al tanto de lo que ha pasado en Puebla, tanto adentro como afuera, y que ello se refleja en su trabajo pictórico que tiene su base en lo clásico y dialoga con lo contemporáneo.

Esa congruencia devuelve a Alberto Ibáñez (Torreón, 1964) a lo público y lo lleva a ocupar un espacio universitario con la exposición Dear Painter, Paint Me que es una revisión de su trabajo pictórico.

Curada por Gustavo Ramírez, la exposición abrirá este jueves 1 de enero en Capilla del Arte UDLAP, reuniendo 53 obras: desde aquellas de gestación primera en 1998 hasta de manufactura reciente como lo es la serie Los conejos turín, realizada semanas atrás.

“La visualizaba y la quería desde hace tiempo. Pasado de la media carrera se conjuntaron las cosas. Marie France Desdier -jefa de Espacios Culturales y Bienes Artísticos de la UDLAP-, consideró que sería un buen momento.

“Cuando platicamos sobre un curador de fuera para hacer la exposición, vimos que sería complicado por el tiempo, las distancias y las circunstancias. Fue afortunado que fuera Gustavo Ramírez a quien conozco y conoce mi trabajo, por lo que lo lógico era que él se involucrara”.

Dear Painter, Paint Me, abundó Alberto Ibáñez, no es una retrospectiva en el sentido formal pues más bien se propone como una revisión propuesta por Gustavo Ramírez respecto a la temática de la obra.

Así, a Dear Painter, Paint Me la integran tres núcleos específicos que tienen que ver con los intereses del pintor con formación clásica, “una tradición que apliqué a lo contemporáneo, un comentario a lo que veo social, cultural y políticamente”.

Por esa formación clásica, el artista recurre a esquemas pictóricos como el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta, cuestiones temáticas y compositivas que en vez de mostrar el trabajo como una cronología se disponen en otra lectura que no es monótona ni aburrida.