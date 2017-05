Demandan reformas a leyes para facilitar la regularización civil de migrantes en retorno

El Colectivo Por Una Migración sin Fronteras promoverá ante el Congreso local reformas a los Códigos Financiero y Civil, para facilitar a familias migrantes en retorno el acceso a la regularización de la situación legal de sus hijos en territorio tlaxcalteca.

Norma Mendieta Mendieta, integrante de esta asociación, señaló que en el caso del Código Civil se propondrán cambios para eliminar la necesidad de presentar documento con apostilla y traducción.

La finalidad es que se permita el reconocimiento a la nacionalidad de personas nacidas en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos. “Tienen derecho a hacerlo, pero hay una cuestión administrativa que traba el proceso“, apuntó.

En cuanto al Código Financiero –agregó-, se plantearán modificaciones para que la inscripción de la nacionalidad mexicana de niños, niñas y jóvenes, sea valorada como primer acto de registro civil y de manera gratuita.

“Por los casos que nos han llegado, muchos no hacen ese trámite porque no hay dinero, las familias no cuentan con los recursos para poder cubrir cierta cantidad”, indicó.

El primer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura ya concluyó hace unos días, por tanto –dijo-, se impulsará el tema para que sea parte de la agenda de trabajo del segundo. Mientras tanto, el Colectivo iniciará pláticas en el transcurso de estos días con diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios, a efecto de que respalden y alienten estas sugerencias, las cuales redundarían en beneficio de un sector vulnerable.

“Hay dos asuntos que son atendidos porque se pide como requisito la inscripción de la doble nacionalidad, pero la familia carece de una de las actas de nacimiento de su hijo, por lo que sin este requisito es difícil acceder al proceso para regularizar su situación civil en la entidad”, expuso.