Por incertidumbre y falta de recursos en el ITE, funcionarios del organismo empezaron a renunciar

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) vive en la incertidumbre financiera, pues de no contar con una ampliación presupuestal, a partir del mes de julio solo se quedarían a laborar exclusivamente los consejeros, porque carecerían de dinero para los salarios de los trabajadores, reconoció la presidenta del organismo, Elizabeth Piedras Martínez.

Incluso, reveló que ante esta incertidumbre económica y laboral que priva en organismo, cuatro funcionarios ya renunciaron recientemente al ITE y existe el temor que otras salidas más se den, sobre todo, antes de los comicios extraordinarios del próximo 4 de junio en el que se elegirán a siete presidentes de comunidad.

En entrevista, la funcionaria electoral reconoció que de acuerdo con las previsiones financieras, solo tienen dinero para culminar el mes de junio y a partir de esa fecha, ya no contarán con partidas presupuestales.

Si no hay dinero, vía ampliación presupuestal, al mes de junio, qué puede ocurrir, se le inquirió.

-“Obviamente en ese escenario y aunque tenemos la confianza de que no vamos a llegar a ese punto, que habrá alguna solución favorable, que se buscarán tanto el gobierno estatal, con Instituto Nacional Electoral (INE) e ITE, las alternativas para poder solucionar y que el instituto siga operando, no nos fijamos ese escenario, pero hay que estar preparados para cualquier circunstancia y al personal no se le puede tener a la fuerza trabajando en un lugar en donde no se le garantizar las condiciones de trabajo, ese es un hecho, pero los consejeros y consejeras seguiremos trabajando”, reveló.

Recordó que “nosotros aprobamos mediante un acuerdo que el recurso solo es suficiente para el mes de mayo, pero derivado que hay elecciones extraordinarias para el 4 de junio y viene otra etapa que son los cómputos electorales, entonces hicimos ajustes en el recurso para atender estos comicios, que son una de nuestras responsabilidades en este momento. El ITE estará operando hasta el último día de junio, en ese período estaremos con el INE cercanamente solicitando que ya se lleve a cabo la reunión con el gobernador para saber las condiciones del ITE.

Piedras Martínez reiteró que si bien habían presentado tres juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) en contra del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, así como de funcionarios estatales, por no atender su petición de ampliación presupuestal, éstos ya quedarán sin efecto, en virtud de que informó que el ITE le apuesta al acuerdo y a la negociación para obtener recursos extraordinarios.

“Nosotros presentamos tres juicios electorales, y la autoridad nos ha pedido que nos manifestemos si es que vamos a continuar con éstos, pero hemos manifestado y solicitado que se desechen en razón de que el gobernador también lo manifestó, de que los consejeros del INE nos acompañarán en esta petición y gestión de ampliación presupuestal. Los consejeros nacionales nos han manifestado que hay un buen ánimo de sentarse y analizar el tema”, dijo.

No obstante, admitió que los plazos y tiempos para el ITE se han acotado, situación que ha generado incertidumbre “porque si es inquietante para las consejeras y consejeros, porque hemos tenido en esta semana y la pasada, cuatro renuncias del personal, precisamente porque sienten que están en incertidumbre laboral y buscan otras oportunidades, es comprensible pero preocupa al ITE porque al final se sienten nuestros compañeros en incertidumbre, porque no saben qué va a pasar y nos preocupa que quisieran renunciar antes de la jornada electoral. La verdad es que en la mayoría del personal hay un gran compromiso con el instituto, pero es preocupante lo que viene después de junio”.

Pese a ello, la presidenta del ITE refirió que los consejeros serán prudentes y esperarán al resultado que generen las pláticas y negociaciones entre la autoridad estatal y las instancias electorales federales.

“Al final hemos sido respetuosos respecto que los consejeros nos han pedido que tengamos paciencia y prudencia, y que en su momento se hará esta reunión de trabajo y entonces, nosotros en ese sentido debemos ser respetuoso de los tiempos del gobernador y de los consejeros nacionales y tenemos confianza de que habrá una buena respuesta y que será positiva y que se seguirá trabajando sin mayor problema”, estimó.

Piedras Martínez abundó que si bien esta situación pone en predicamento al organismo, en especial por la labor que deben desempeñar en los comicios extraordinarios y de cara a las elecciones del próximo año en el que se renovará el Poder Legislativo, las labores no se detendrán respecto a las funciones de consejeros.

“Tenemos que empezar con la organización de la elección ordinaria de 2017-2018, hay varias actividades que el reglamento de elecciones ya prevé que se tienen que hacer antes de iniciar formalmente el proceso electoral, hay una serie de actividades que se tiene que llevar a cabo y tenemos que seguir trabajando, esa es nuestra labor”, dijo con esperanza de tener respuesta favorable del Ejecutivo.