Inicia PAN depuración de militantes ante denuncias de afiliación masiva

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN ordenó iniciar la depuración del padrón de militantes en Puebla, con un proceso de refrendo que se abrirá mañana motivado en las denuncias de que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas infló el listado con la adhesión masiva de más de 22 mil personas para controlar los procesos internos.

Desde 2015 los grupos tradicionales del partido acusaron que al menos 3 mil 800 de esos 22 mil nuevos afiliados militan en otras fuerzas políticas cercanas al ex mandatario, como Nueva Alianza, el PRD y Compromiso por Puebla.

La afiliación corporativa la denunció por primera vez el ex dirigente estatal del PAN Rafael Micalco Méndez en 2014, pero fue Javier Corral Jurado, actual gobernador de Chihuahua, quien la visibilizó a nivel nacional como candidato a la presidencia del CEN en 2015, contienda interna en la que responsabilizó a Moreno Valle de la manipulación del padrón.

El viernes pasado, el CEN aprobó el acuerdo para implementar el programa de revisión, verificación, actualización, depuración y registro de datos y huellas digitales en Puebla, con una duración de casi dos meses comprendidos entre el 29 de mayo y el 22 de julio.

El programa se encuentra a cargo del Registro Nacional de Militantes (RNM) del PAN, en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes (CETRPM), con la participación de los comités Directivo Estatal (CDE) y municipales, quienes nombrarán al personal que recibirá los trámites.

Liderazgos tradicionales vigilarán el proceso

Liderazgos tradicionales del panismo poblano manifestaron al coordinador de la CETRPM, Ernesto Ruffo Appel, su desconfianza hacia la intervención del CDE en el proceso de refrendo, debido a que la secretaria general de ese órgano es la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso Hidalgo, mientras la presidencia recae en Jesús Giles Carmona, quien ha manifestado su respaldo a las aspiraciones presidenciales del ex gobernador.

La preocupación la externaron durante un encuentro que se efectuó la noche del jueves pasado, en el marco de la visita que realizó Ernesto Ruffo a Puebla, donde los inconformes anunciaron que vigilarán la actuación de los comités estatal y municipales para impedir anomalías, según fuentes de La Jornada de Oriente.

En el cónclave participaron el ex senador poblano Humberto Aguilar Coronado, el ex presidente estatal Rafael Micalco Méndez, el ex delegado de la Secretaría de Economía Miguel Ángel Mantilla Martínez, así como Guadalupe Arrubarrena García, coordinadora estatal de la plataforma política de Margarita Zavala Gómez del Campo, Yo con México.

En sólo tres meses aumenta en 160% el padrón de militantes

En el RNM del PAN se encuentran inscritas 35 mil 995 personas en Puebla, lo que lo convierte en el cuarto padrón del país más numeroso. Del total, 22 mil 138 ciudadanos se afiliaron en los últimos tres meses de 2014, lo que representó un incremento de 160 por ciento respecto a los 13 mil 857 militantes inscritos antes de ese periodo.

El listado de militantes más numeroso de Acción Nacional lo tiene Veracruz, con 44 mil 460; el segundo el Estado de México, 43 mil 787; el tercero Jalisco, 37 mil 94; y el quinto Nuevo León, 34 mil 732.

En el acuerdo aprobado por el CEN, se señala que los militantes tendrán que acudir a las instalaciones del CDE o a cualquiera de los comités municipales para actualizar sus datos personales y asentar su huella digital, en un horario 9 a 15 horas y de 17 a 19 horas de lunes a viernes. Los sábados y domingos habrá un solo turno de 9 a 14 horas.

Sólo podrá declararse baja del padrón en aquellos casos donde los militantes no hayan acudido a refrendar su militancia o acudiendo, no presenten la consistencia correspondiente.