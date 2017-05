Deben cambiar reglas de operación de “El campo en tus manos”: Juárez Arroyo  

Andrés Juárez Arroyo, dirigente estatal del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consucc), demandó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que modifique las reglas de operación del programa “El campo en tus manos”, pues consideró que marginan a las mujeres.

Refirió que en el presente año esta organización ha gestionado apoyos para los productores tlaxcaltecas, quienes desean acceder a recursos para establecer huertos y módulos de gallinas, “pero –agregó– no nos parece correcto porque hay cierta discriminación hacia las campesinas de más de 65 años de edad”.

En su opinión, a estas personas “las están sacando de la jugada” y comentó que entregó una lista de solicitudes en la delegación de la Sagarpa, pero afirmó que tres fueron rechazadas y que corresponden a productoras del pueblo Benito Juárez, municipio de Huamantla.

Los funcionarios –dijo– realizan su trabajo y acatan las reglas de operación, pero “desde aquí hacemos un llamado a las autoridades federales, especialmente a oficinas centrales, para que las personas adultas mayores sean consideradas”.

Es absurdo que segreguen a la mujer, dice Juárez Arroyo

“El cuidar un gallinero no requiere de mucho trabajo, al contrario, hasta puede servir de terapia a personas y no marginarlas, decir que ya no ingresan al programa”, indicó.

Andrés Juárez Arroyo consideró absurdo que las autoridades limiten la participación de campesinas, pues “la gente del sector rural necesita el apoyo y es malo hacer este tipo de discriminaciones”.

El recurso que en este año se otorgará a las beneficiarias de “El campo en tus manos” es de 3 mil 500 pesos, para aplicarlos en huertos familiares o en el módulo de gallina.

Las reglas de operación 2017 de dicho programa establecen que el apoyo será destinado a mujeres mayores de 18 años y hasta 65 cumplidos, en condición de pobreza.