Niños bien

Las desafortunas frases emitidas por la hoy ex secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, el pasado 4 de mayo de este año en torno a los niños con capacidades diferentes, reafirman la idea de que el pensamiento clasista, racista y hasta eugenetista, perviven en el pensamiento de mucha gente sin siquiera saberlo. Según reporta el Diario de Yucatán, ella dijo: “Lo que menos queremos tener en el estado es niños en estas condiciones y el sector Salud se encarga de eso, y cada día vamos a tener menos y cada día y así lo vamos a tratar de trabajar para que cada día se necesiten menos maestros para estos niños”. Y remató: “Porque lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal (es) tener un niño bien, con buenas condiciones cognitivas, eso es lo que estamos buscando”. Al leer los comentarios en otro diario –El Universal– que publicó la noticia, hay gente que justifica los dichos de Alamilla al afirmar que se trata sólo de una confusión. “Pues no me parece discriminatorio –afirma una mujer– sino más bien preventivo, se menciona que se está trabajando en el sector salud sobre ello, lamentablemente muchos de los niños que tienen discapacidad son escondidos o abandonados por su familia, no hay facilidades para su educación e incorporación laboral, en el metro se ven familias ciegas o personas con discapacidad pidiendo limosna”; otro más comenta: “Hubiera dicho: ‘Lo que queremos es que todos los niños sean discapacitados, porque no tiene nada de malo’. Maldita corrección política”. Francamente no imagino lo que quiso decir este sujeto, pero más allá de correcciones políticas, de lo que se trata es de que esta mujer tiene estándares específicos de lo que es correcto y lo que no. Por supuesto que mucha gente, en muy diversas épocas, ha deseado que la humanidad fuera perfecta, que no existieran anomalías genéticas, enfermedades, ni condiciones que las propiciaran; por supuesto, el lector avezado sabrá que tal pensamiento tiende a llevar a la segregación, al control genético y eventualmente a la limpieza étnica, tal cual suena.

En una de las primeras salas del Museo de la Memoria y la Tolerancia se habla precisamente del sustento “científico” de los experimentos, eutanasia y esterilizaciones realizadas por los nazis en Alemania, antes siquiera de hacerlos extensivos a los territorios ocupados y la idea era mejorar no sólo las condiciones de vida de los alemanes, sino de la propia raza. Según afirma una de las cédulas en el museo, para “intentar justificar el racismo de una manera ‘racional’, los nazis desarrollaron una teoría seudocientífica que argumentaba que la sangre era la portadora de las cualidades raciales. El propósito era impedir la ‘contaminación’ de la raza aria, la cual, afirmaban, había perdido su ‘pureza’ por la mezcla con otras razas ‘inferiores’”. Por tanto, de lo que se trataba, era de purificar la raza, a como diera lugar; a su vez, eliminar todas aquellas que ellos consideraban negativas. Ahí estuvo la trampa, pues cabe preguntarse ¿qué faculta a un ser humano para determinar la “pureza” de otro? De hecho, ¿qué significa un “niño bien”? En cuanto a una discapacidad sea física o mental, se puede pensar de manera maniquea, como lo hace la funcionaria, y decir que, tener un defecto como el que se menciona hace que tal o cual niño sean “niños mal”; pero cabe preguntarse si en esa misma clasificación no se podría incluir más adelante la cuestión racial, el color de la piel, la preferencia sexual y muchos otros “indicadores”. Muchos se han visto tentados a construir una raza superior con estas premisas, incluido José Vasconcelos.

Una afirmación “inocua” como la de la funcionaria nos permite saber mucho, no sólo de quien soltó semejante especie, sino de la sociedad que la ha producido para que sea la persona que es. Como lo he dicho en otros espacios, la producción de los vicios más detestables de nuestras sociedades modernas –como la discriminación, la violencia ejercida contra mujeres y niños, la tortura, el homicidio, el genocidio– deriva del entramado social y se reproduce vía la misma estructura. Por tanto, que ella esté pensando en términos de niños bien y niños que no lo son, no nos debe parecer extraño; al contrario, debemos verlo como una pifia más de un sistema que vive de la contradicción y que se reproduce a sí mismo en el comportamiento de los sujetos accionando y reaccionando en las lógicas de su entorno. Personas como Alamilla viven atrapadas en una especie de espiral interminable en la que, la lógica de estos vicios, especialmente la discriminación, se desenvuelve de manera natural. Y cual Eichmann, ella simplemente cumple con su trabajo y pensar cosas como la depuración de la raza no están fuera de lugar. De ese discurso a que se viva un régimen legal como el de las Leyes de Núremberg, aunque nos parezca lejano, puede estar a la vuelta de la esquina en este retorno a veces sutil, a veces vertiginoso, a la derecha más recalcitrante; y de ahí a la segregación, eutanasia y la esterilización hay un paso. No debemos tomar a la ligera estas declaraciones lo mismo que los cientos de chistes y memes que normalizan la discriminación –lo de Tlaxcala y la broma de El Deforma que dice que por fin evolucionó para dejar el juego de pelota y ahora subir a la liga de ascenso del futbol mexicano va en ese sentido–, pues estaríamos reproduciendo estas conductas, craso error que eventualmente se paga con vidas.