Expone IAIP carteles, dibujos y fotografías en alcaldía de Totolac

Con la finalidad de fomentar e incentivar a la sociedad para que ejerza los derechos tanto de acceso a la información como la protección de datos personales y la transparencia en el estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) inauguró este miércoles la galería itinerante “Un tinte de humor y transparencia”, conformada por 74 imágenes de artistas de reconocido prestigio, fotografías, carteles y dibujos, resultado del intenso trabajo de socialización que este órgano garante ha realizado a través de concursos y distintas convocatorias.

Durante el acto, el presidente municipal de Totolac, Giovani Pérez Briones, acompañado del secretario del ayuntamiento, Javier Servando Ibarra Bañuelos, manifestó su compromiso para coadyuvar y fortalecer la cultura de los derechos que el IAIP Tlaxcala tutela.

Asimismo, invitó a la sociedad en general a visitar esta galería que actualmente se encuentra en las instalaciones del ayuntamiento de Totolac, donde permanecerá hasta el 29 de mayo para posteriormente cambiar de sede a San Luis Teolocholco.

En su intervención, la comisionada–presidente del IAIP Tlaxcala, Marlene Alonso Meneses destacó que durante 2017 esta galería ha sido expuesta previamente en los municipios de Apizaco, Yauhquemehcan, Xicohtzinco e Ixtenco.

Por su lado, el comisionado Francisco José Morones Servín recalcó que el acceso a esta galería es totalmente gratuito, por lo que el órgano garante invita al público a visitarla para conocer de manera amena y divertida conceptos como la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales.

En tanto, el comisionado José David Cabrera Canales dejó abierta la posibilidad de solicitar al IAIP Tlaxcala llevar esta galería itinerante a los ayuntamientos que así lo demanden.

En otro tema, el IAIP, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), transmite a los niños difusores de los 60 ayuntamientos la importancia del derecho a la protección de datos personales en las redes sociales.

Marlene Alonso planteó algunas recomendaciones para navegar en internet de manera segura, entre las que destacan: conocer y utilizar las configuraciones de seguridad de las redes sociales y correos electrónicos; no proporcionar o publicar datos personales completos como el nombre, domicilio, teléfono u aquellos datos que los hagan identificados e identificables; tomar en cuenta la seguridad y el respeto a los demás, no hacer cyberbullying; evitar llenar con datos personales formularios de procedencia dudosa; no proporcionar información de los lugares que frecuentas, y evita dar tu ubicación con todo y mapa.