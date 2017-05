San Martin Texmelucan carece de agencia de ministerio público

A pesar de que dos semanas antes de terminar su mandato Rafael Moreno Valle inauguró la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, el inmueble no opera porque la obra no ha sido concluida; esta realidad provoca que no exista un lugar a donde las personas puedan acudir para presentar denuncias por la posible ejecución de delitos.

Por lo menos el 60 por ciento de la población de San Martín Texmelucan no denuncia los hechos delictivos que se comenten en este municipio, según estadísticas ofrecidas por el alcalde Rafael Núñez Ramírez.

En caso de que los pobladores se animen a sostener una acusación, se deben trasladar al C5 ubicado sobre el Periférico Ecológico en el municipio de Cuautlancingo, y no sólo los habitantes de San Martín Texmelucan, sino también los de los municipios aledaños de: San Salvador El Verde, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Felipe Teotlalcingo, San Lorenzo Chiautzingo.

Vale la pena destacar que Juan José Hernández López del Observatorio Ciudadano de Puebla señaló que San Martín Texmelucan es de los municipios en donde más se cometen delitos.

En el Primer Reporte Anual de Delitos de Alto Impacto 2016 elaborado por el Observatorio se determinó que este municipio se encuentra dentro de los 10 que tienen la mayor tasa de incidencia delictiva.

Hernández López previó que para el Reporte 2017 los delitos en este municipio se podrían incrementar, a pesar de la falta de la cultura de denuncia y de un recinto de justicia cercano al cual puedan acudir los agraviados a presentar demandas.

El pasado martes el edil Núñez Ramírez solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, para que a la brevedad que se puedan abrir las puertas del recinto de justicia ubicado en Santa Catarina Hueyatzacoalco.

El 19 de enero de este año Moreno Valle, Flores Toledano y Núñez Ramírez inauguraron inconclusa la Casa de Justicia de Texmelucan, tuvo una inversión de inversión de 51 millones 690 mil pesos más otros 30 millones para la comandancia de la Policía Estatal que estaría a un lado del recinto judicial y que tampoco opera.