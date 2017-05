Desempolva OFS cuentas públicas ya calificadas, denuncia ex edil de Huamantla 

Raúl Cervantes López, alcalde de Huamantla en el periodo 2008–2011, denunció que en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) “están desempolvando” cuentas públicas ya calificadas, para hacerle nuevas auditorías a su administración, a pesar de que –afirmó– fueron solventadas todas las observaciones.

En rueda de prensa, refirió que el OFS le ha notificado que le iniciará un procedimiento administrativo respecto de los últimos días de su mandato, del 1 al 14 de enero de 2011, lapso en el que –dijo– “lo único que hace el presidente municipal es pagar la primera quincena del año”.

Informó que en el periódico oficial, de fecha 7 de noviembre de 2012, se publicó la validación de esa cuenta pública por parte del Congreso local. Remarcó que también fueron aprobadas las de los años 2008, 2009 y 2010, sin embargo, han sido incluidas en la supuesta revisión nueva que intentan aplicar.

El panista señaló que el ahora ex titular del OFS, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, era una persona “muy difícil que lo recibiera a uno, yo trataba de solventar, y pedían dádivas a mucha gente para poder solventar este tipo de cuestiones”.

Dijo que en su momento señaló que no corregiría observaciones “de algo que no existe” ni mucho menos ante Claudia Cordero Báez, de quien afirmó que no cubría el perfil para ser auditora, pues es abogada de profesión. Agregó que por ello el propio OFS acordó la prescripción y “ella dejó de trabajar en el Órgano”.

El panista recordó que por esa razón, años atrás promovió un juicio de protección constitucional en el que por unanimidad de votos el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en funciones de control constitucional, falló a su favor en octubre de 2014.

El OFS no puede auditar algo prescrito, dice

Sin embargo, citó que el nuevo auditor especial, Joel Trinidad Ordóñez, “quien tampoco cumple los requisitos para desempeñar esa función ni para revisar ejercicios anteriores a 2011”, pretende auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, es decir, 11 meses y 15 días más correspondientes a otra administración y recursos que él ya no ejecutó.

Apuntó que el ex director jurídico del OFS, José Antonio Hidalgo Cote, “se dedica, con despachos externos, a resolver los problemas pero internamente era juez y parte”. Cervantes López aseveró: “no voy a caer en ese acto de corrupción, yo no me voy a prestar porque para mí es un asunto totalmente concluido”, y no descartó la posibilidad de volver a proceder judicialmente en contra de estos actos, pues recalcó que no se puede solventar “algo que ya está prescrito”.