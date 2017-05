Insistirá PRD en restituir el voto de presidentes de comunidad en cabildos

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona emplazó a las diversas comisiones para que emitan a la brevedad posible el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Municipal por la cual pretenden restituir el voto de los presidentes de comunidad en sus respectivos cabildos.

Tras asegurar que estas comisiones, entre las que se encuentra la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, han incumplido con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso local, el perredista sostuvo que ese tema es prioritario para su bancada, por lo que “vamos a exigir que ya se presente y sea el pleno el que resuelva.

Por ello, criticó el hecho de que la bancada del PRI y sus aliados den por hecho que esta iniciativa no procederá, sin darle el trámite parlamentario que corresponde, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que toda propuesta debe ser dictaminada en un lapso de 30 día a partir de su presentación, lo cual hasta la fecha no ha sucedido.

“Hay un error de parte de quien sea. Esto no se cierra hasta que vote el pleno, que es la máxima autoridad, yo voy a insistir, voy a hacer una relación y con las fechas, voy a hacer valer la Ley Orgánica y de ser necesario subirlo al pleno y decir fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, fue turnado a la comisión tal y no se resuelve, invito públicamente a los de la comisión que sea que se ponga a trabajar”, enfatizó.

Por ello, el líder del sol azteca en la LXII Legislatura no descartó la posibilidad de que el dictamen sea presentado en el periodo de sesiones extraordinarias que se realizará en el mes de junio, en el que pretenden aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las iniciativas enviadas por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Yo creo que no son leras de cambio, pero si son temas de negociación y por supuesto que nosotros no vamos a dejar de insistir en nuestra agenda legislativa, seguiremos empujando y no dejaremos que solo se presenten iniciativas, sino que se aprueben o se reprueben si fuera el caso”, apuntó.

Amaro Corona expuso que las comisiones han violado la Ley Orgánica que rige a este poder, pues han rebasado los 30 días establecidos para dictaminar diversas iniciativas, entre ellas las referentes a devolver el voto a los presidentes de comunidad que fueron presentadas hace ya más de un mes.

Por su parte, la diputada perredista, Floria María Hernández reveló que al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual forma parte, no ha sido dictaminado esa propuesta, por lo que se pronunció a favor de dicha enmienda.