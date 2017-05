Arturo busca enseñar el tallado de madera en Tizatlán

Después de ser una de las comunidades reconocidas por la madera tallada, San Esteban Tizatlán está a punto de ver desaparecer esta tradición milenaria, pues ya son pocos los artesanos que se dedican a esta actividad, advierte Arturo Vázquez Padilla, quien ha dedicado 30 años de su vida a elaborar bastones y otros artículos de madera.

Por ello, este creador, que proviene de una familia de artesanos de esa comunidad del municipio de Tlaxcala, propone enseñar a las nuevas generaciones estas habilidades para preservar, sobre todo, la elaboración de bastones, aunque no precisamente a los jóvenes de esa población, sino a cualquier interesado en aprender el oficio.

Lo anterior porque, refiere, ya a los adolescentes de Tizatlán tampoco les interesa continuar con esta tradición, pues muchos prefieren emplearse en otras actividades; de ahí que los artesanos talladores de madera en esa comunidad ya se pueden contar con los dedos de las manos.

“En Tizatlán, trabajando había unos 10 artesanos, pero los demás dependen de sus parejas e hijos, entonces así ya incrementa a como 40 o 50, pero de estos 10 solamente tres se dedican a vender bastones por mayoreo cada mes, no cada ocho días”, comenta Arturo en entrevista con La Jornada de Oriente.

Arturo es la tercera generación de artesanos de su familia. Él se dedica a elaborar bastones, máscaras, trompos, baleros, en sí, todo lo que es madera tallada en diferentes tamaños, apunta. Aunque sabe hacer bastones de mando, su especialidad son los comerciales, el rayado y el liso.

“Antes había más artesanos, pero también había más compradores, pero se murieron los viejitos que nos compraban, y ahora los jóvenes tampoco ya quieren invertir en madera y como también dilata para vender al mes; tenemos que vender de 100 a 150 bastones, pero hay que tener el dinero parado ahí, hasta que llega el cliente ya vemos el dinero junto”.

En su caso, informa que los bastones que elabora los vende en otras partes, en Quiroga, Michoacán, o la Ciudad de México, “ahora vienen a traer el producto hasta acá, ya no lo llevamos como antes, como ya somos muy pocos que nos dedicamos a elaborar bastones en Tizatlán”.

“Artesanos que se dedican al bastón, debemos haber como cuatro o cinco, ya los demás se dedican a hacer tres o cuatro piezas, se quedan con eso, pero los que se dedican a producir otras piezas como bates, baleros, para comerciar, son como seis o siete”, refuerza.

Expone que el bastón de mando ya no se elabora en grandes cantidades, pues su comercialización es baja, solamente lo compran en Tlaxcala y, básicamente, “el gobierno. Sí se hace pero aquí en el estado solo se venden dos o tres, no hay mucha demanda porque son caros, un bastón de mando viene valiendo 3 mil o 5 mil pesos, dependiendo del tamaño y la elaboración”.

“Yo que llevo ya 30 años trabajando y me he dedicado al bastón comercial, porque ha sido un poco más fuerte en su venta, sí he hecho bastones de mando, pero no es redituable, porque solo se vende en Tlaxcala, los compra el gobierno o en dependencias, pero que alguien llegue y diga que va a comprar dos, no”.

Arturo revela que solamente se dedica al oficio de artesano, pues “no da tiempo para dedicarse a otra actividad, aquí tienes que dedicarte desde temprano, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, o a veces hasta las 12 de la noche estamos terminando de recabar”.

Sin embargo, reconoce que este oficio le ha dado para mantener a su familia “más o menos, pues ya tengo un buen tiempo de casado, tengo dos hijos que se dedican a la artesanía, estudiaron pero prefirieron ser artesanos, por lo mismo de que tienen que buscar ingresos me ayudan. Ellos ya son la cuarta generación de artesanos de esta familia”.

Arturo Vázquez se ha dedicado 30 años al tallado de madera

–¿Es importante que se mantenga esta tradición?

–Yo digo que sí es importante que se mantenga la tradición, porque ya se están acabando, muchos prefieren irse y no ayudarnos a trabajar.

“Diría que nos apoyen para que pudiéramos enseñarle a los jóvenes a tallar la madera, a quienes se interesen, sobre todo de otros lados, porque en Tizatlán ya tampoco quieren. Los artesanos tuvieron dos o tres hijos y estos ya se fueron a trabajar a otras empresas, ya no quieren, mejor que vinieran de otros lados para enseñarles a trabajar”.

Arturo les enseñaría a elaborar sobre todo el bastón comercial, “porque es el que ya se está acabando, ya no hay muchos que lo hagan, por eso si hay otras personas que quieran aprender estaría mucho mejor”, asienta.